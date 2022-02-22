Відомий астролог Влад Росс зробив прогноз щодо майбутнього президента РФ Володимира Путіна.

Зокрема, якщо він піде повномасштабною війною до України, то при владі йому не вдасться втриматись.

– Якщо він розв’яже повномасштабну війну з Україною, того самого дня його скинуть. Ну чи протягом якогось періоду. Особливо несприятливі для нього березень, листопад і грудень. Людина чахне на очах, він все гірше і гірше виглядає. Подивіться, як він йшов на зустріч із Сі Цзіньпіном, – розповів Влад Росс.

Однак, якщо Путін не сунеться з бойовими діями в Україну, то йому все одно не так довго залишилося.

– Подія лише одна – Путіну залишилося недовго, можливо зовсім недовго. Найімовірніше це останній рік перебування його в політиці, – зазначив астролог.

Щодо війни Росс заявив, що повномасштабного вторгнення на всю територію України не буде.