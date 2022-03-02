Когда закончится война в Украине и решится ли президент России Владимир Путин на применение ядерного оружия, рассказала астролог Анжела Перл.

Астролог уверена, действия России 24 февраля не были спонтанными — война в Украине планировалась заранее.

— Марс соединяется с Плутоном каждые два года. В 2020 году, когда началась пандемия Covid-19, было соединение всех трех планет — Марса, Сатурна и Плутона. Такое ощущение, что они заложили эту точку, эту мину замедленного действия. И сейчас, когда пришел Марс, получился выход негативной энергии, — говорит Анжела Перл.

По словам астролога, первая неделя марта будет самой опасной. 3 марта будет точное соединение Марса и Плутона — это самая сильная энергия, могут быть самые сильные бои. Эскалация ситуации — три дня до 3 марта и три дня после.

— Закончится ли эта война? Да. Она не затянется, это не будут годы. Уже в конце марта выпадают хорошие карты, после 12 марта кульминация пройдет, все будет затихать. Россия выведет войска. Ситуация в Украине будет нормализоваться.

Несмотря на это, Анжела Перл уверена, что война в Украине может продлиться еще 3-4 месяца, до лета. Правда, не в таком силовом аспекте.

Даже когда российские войска уйдут, могут остаться отдельные группировки и в отдельных местах продолжатся боевые действия.

В то же время ядерного удара, которым Россия пугает весь мир, не будет. По словам Перл, на это нет показателей.

— Украина не потеряет свою независимость. По знаку Украины (Тельцу) идет Уран, а это планета независимости. Она никуда не девается, Украина не станет частью России.

Развязанная в Украине война изрядно отразится на России. Судя по тому, что планета Сатурн идет по Водолею (знаку России), страну ждут санкции и прийдется “затянуть пояс”. Ограничения будут ощутимыми и продлятся как минимум до марта 2023 года.

Уже в январе 2024 года Россию ждут серьезные перемены, это связано с вхождением Плутона в знак Водолея. Это может означать смену правительства, потому как Плутон — планета власти.