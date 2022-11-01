Сонячне затемнення – досить рідкісне явище, яке привертає до себе увагу завдяки загадковості та красі.

Космічна активність навколо Землі також впливає на все живе — комах, рослин, тварин і людей. Втім, зникнення сонячних променів — короткострокова подія, яка краще не пропускати, інакше доведеться чекати на наступне.

Перше сонячне затемнення відбудеться 20 квітня. Астрологи запевняють, що воно буде повним та кільцеподібним. Відомо, що повною мірою за подією можна буде спостерігати у Східних районах Індійського океану, на континенті Австралія та західному узбережжі Тихого океану. Затемнення триватиме трохи більше за хвилину – 76 секунд.

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Друге сонячне затемнення припадає на 14 жовтня – за ним можна буде спостерігати з північної півкулі Землі. Щоправда, про тривалість події поки що не повідомляється.

Астрологи також попереджають про заборони на дні, на які припадає затемнення. Наприклад, не варто розпочинати нових справ, а також призначати медичні операції. Потрібно всіма способами уникати сварок із близькими та перенести всі свої починання.

Нагадаємо, що 2023 також може стати переломним для всього світу. Ванга дала передбачення на 2023 рік, який також пов’язують із масивним космічним штормом та ядерною катастрофою.