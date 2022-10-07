Вже за кілька місяців прийде найулюбленіша пора дітлахів та дорослих – зима та святкування Нового року. Вже зовсім скоро закінчиться 2022 рік Синього Водяного Тигра, тому саме час починати планувати новорічну вечерю та обирати святкове вбрання.

Який головний колір прийдешнього року та яка тварина стане символом 2023 року за східним календарем – дивіться у нашому матеріалі.

Головний колір 2023

Правління Синього Водяного Тигра за східним календарем дійде кінця 22 січня. А символом 2023 року стане Чорний Водяний Кролик.

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Відповідно, головним кольором прийдешнього року буде чорний. Цей колір здавна асоціюють з темрявою, ніччю та зі смертю.

Саме вночі древні люди ставали мішенню для хижаків, тому чорнота почала асоціюватися із чимось страшним та неприємним.

Раніше люди вірили, що чорнота – це щось погане, а світле – щось хороше. У Римській імперії з III століття до нашої ери на похорони починають одягати чорний одяг. Ближче до епохи імперії ця мода стає масовою. Таким чином чорний колір починає асоціюватись з трауром.

Така асоціація лишилась і дотепер. Часто чорний колір символізує безрадісне сприйняття життя. Панує думка, що люди, які вдягаються у чорне, нерідко сприймають життя в похмурих тонах, невпевнені у собі, нещасливі та схильні до депресії.

Навіть у відомій українській пісні Два кольори зазначається: Червоний – то любов, а чорний – то журба.

Прихильники таких думок явно застаріли та відстали від моди. Сьогодні чорний – символ елегантності, стриманості та сексуальності. Його можна поєднувати з будь-якими іншими барвами, комбінуючи цікаві образи.

Сьогодні чорний сприймається як колір творчих, креативних людей. Людина, одягнена у total black, не у траурі чи депресії, вона елегантна та креативна.

У позитивному розумінні чорний колір асоціюється зі стриманістю, відмовою від розкошів, із лаконічністю, модою, владою та розкішшю.

Крім того, у переліку найголовніших трендів сезону осінь-зима 2022/2023 чорний посідає вагоме місце.

У чому зустрічати 2023 рік

Питання, яке цікавить більшість жінок. Адже правильно підібраний колір одягу задає настрій на цілий рік. Для новорічної ночі 2023 року варто обирати: