Солнечное затмение — довольное редкое явление, которое привлекает к себе внимание благодаря загадочности и красоте.

Космическая активность вокруг Земли также и влияет на все живое — насекомых, растения, животных и людей. Впрочем, исчезновение солнечных лучей — краткосрочное событие, которое лучше не пропускать, иначе придется ждать следующего.

Так, первое солнечное затмение состоится 20 апреля. Астрологи уверяют, что оно будет полным и кольцеподобным. Известно, что в полной мере за событием можно будет понаблюдать в Восточных районах Индийского океана, на континенте Австралия и на западном побережье Тихого океана. Затмение продлится чуть больше минуты — 76 секунд.

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Второе солнечное затмение приходится на 14 октября — за ним можно будет наблюдать с северного полушара Земли. Правда, о длительности события пока не сообщается.

Астрологи также предупреждают о запретах на дни, на которые приходятся затмения. К примеру, не стоит начинать новых дел, а также назначать медицинские операции. Нужно всеми способами избегать ссор с близкими и перенести все свои начинания.

Напомним, что 2023 год также может стать переломным для всего мира. Ванга дала предсказание на 2023 год, который также связывают с массивным космическим штормом и ядерной катастрофой.