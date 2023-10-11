Смерть співака Мурата Насирова в Росії – не випадкова. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розповів, чи дійсно Путін ліквідував Насирова, який міг бути коханцем Кабаєвої.

Так, диктатор дізнався про роман спортсменки з музикантом, але не став убивати відразу.

– Путін Насирову максимально пригрозив і не давав можливостей їм зустрічатися. Однак Кабаєва просто бігла до Мурата і все. Така була любов між ними, – упевнений мольфар.

Гордєєв додав, що Насирова прибрав Путін, причому у своїй манері.

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– Він вважає, що дуже грамотно залишає свій підпис – прибирає людей так, ніби вони самі наклали на себе руки. Чітко бачу, що в Мурата була сильна депресія перед смертю, і його викинули з балкона. Показали це як самогубство, оскільки в Росії так роблять, – додав мольфар.

Нагадаємо, що раніше експерт заявляв, що Кабаєва втекла з Росії, побоюючись за своє життя. Причому веде потайне життя і не показує на публіці. Вона знає, що через неї можуть маніпулювати Путіним.