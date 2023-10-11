Смерть певца Мурата Насирова в России — не случайна. Мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе рассказал, действительно ли Путин ликвидировал Насирова, который мог быть любовником Кабаевой.

Так, диктатор узнал о романе спортсменки с музыкантом, но не стал убивать сразу.

— Путин Насирову максимально пригрозил и не давал возможностей им встречаться. Однако Кабаева просто бежала к Мурату и все. Такая была любовь между ними, — уверен мольфар.

Гордеев добавил, что Насирова убрал Путин, причем в своей манере.

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— Он считает, что очень грамотно оставляет свою подпись — убирает людей так, будто они сами покончили с собой. Четко вижу, что у Мурата была сильная депрессия перед смертью, и его выбросили с балкона. Показали это как самоубийство, поскольку в России так делают, — добавил мольфар.

Напомним, что ранее эксперт заявлял, что Кабаева убежала из России, опасаясь за свою жизнь. Причем ведет скрытную жизнь и не показывает на публике. Она знает, что через нее могут манипулировать Путиным.