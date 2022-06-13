Російська ексгімнастка та ймовірна коханка президента РФ Володимира Путіна Аліна Кабаєва прийшла до музею Санкт-Петербурга з люксовою сумкою від бренду Valentino. Вартість аксесуара на офіційному сайті італійського модного будинку $3650, що обурило багатьох користувачів мережі.

На виставці художника Михайла Врубеля в Російському музеї Аліна постала у джинсах, білій футболці, блакитному піджаку та білих кросівках. Загалом лук Кабаєвої був доволі скромним, якби не дорогий аксесуар, яким ексгімнастка доповнила свій образ. Багатьох обурило те, що спортсменка не обрала для такого місця щось скромніше.

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Пишут, это Алина Кабаева в Русском музее со своими телохранительницами. В принципе, довольно современное решение, а то ведь Путин мог и боевых евнухов к ней приставить. pic.twitter.com/TK3CkMcjon — Dmitry Kolezev | Против войны! (@kolezev) June 12, 2022

ВЧЕ-ОГПУ: Кадр дня. Алина Кабаева в Русском музее на выставке Врубеля. Особо уделила внимание Демону. Две мощные дамы-охрана, не подпускавшая никого к прославленной гимнастке. pic.twitter.com/Who6Qfkfc8 — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) June 11, 2022

“Когда для тебя закрыты Лондон, Милан и Париж. Алина Кабаева в Русском музее на выставке Врубеля донашивает запасы легального «лакшери» от Valentino. Выбрала для выхода в свет самое скромное, что было”. pic.twitter.com/WcB2AlACqw — Svetlana Bogdan????‍⬛ (@SvetlanaBogdan) June 11, 2022

Також її супроводжували дві охоронниці, одягнені в цивільне. Користувачі мережі звернули увагу і на сумку однієї з охоронниць – з червоною зіркою, а також людину, яка стоїть із валізою. Це спричинило хвилю жартів.

А в сумочках біоматеріал, щоб не вкрав ніхто.

Виходить, якщо вона хоче з ним побачитися, треба два тижні на карантині сидіти та кал здавати?

Жінки-охоронці – звичайна справа. А ось цей вихід у музей в народ навіщо?

Могла б своїм охоронцям сумочки краще прикупити. Хай не Valentino, але пристойніше щось.

Поряд з Аліною заслужена ФСБшниця. Вона нагороджена сумочкою із червоною зіркою.

Сумочки для калу? – Пишуть користувачі мережі.

Доношує запаси: коханка Путіна Кабаєва прийшла до музею із сумкою за $3,5 тис. / 3 зображення

Варто зазначити, що на росіян зараз накладено безліч санкцій через повномасштабну війну в Україні, проте Кабаєва їх поки що не відчула.