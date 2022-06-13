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Доношує запаси: коханка Путіна Кабаєва прийшла до музею із сумкою за $3,5 тис.

13 Червня 2022, 13:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Аліна Кабаєва
Джерело: Getty Images

Російська ексгімнастка та ймовірна коханка президента РФ Володимира Путіна Аліна Кабаєва прийшла до музею Санкт-Петербурга з люксовою сумкою від бренду Valentino. Вартість аксесуара на офіційному сайті італійського модного будинку $3650, що обурило багатьох користувачів мережі.

На виставці художника Михайла Врубеля в Російському музеї Аліна постала у джинсах, білій футболці, блакитному піджаку та білих кросівках. Загалом лук Кабаєвої був доволі скромним, якби не дорогий аксесуар, яким ексгімнастка доповнила свій образ. Багатьох обурило те, що спортсменка не обрала для такого місця щось скромніше.

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Також її супроводжували дві охоронниці, одягнені в цивільне. Користувачі мережі звернули увагу і на сумку однієї з охоронниць – з червоною зіркою, а також людину, яка стоїть із валізою. Це спричинило хвилю жартів.

  • А в сумочках біоматеріал, щоб не вкрав ніхто.
  • Виходить, якщо вона хоче з ним побачитися, треба два тижні на карантині сидіти та кал здавати?
  • Жінки-охоронці – звичайна справа. А ось цей вихід у музей в народ навіщо?
  • Могла б своїм охоронцям сумочки краще прикупити. Хай не Valentino, але пристойніше щось.
  • Поряд з Аліною заслужена ФСБшниця. Вона нагороджена сумочкою із червоною зіркою.
  • Сумочки для калу? – Пишуть користувачі мережі.
Доношує запаси: коханка Путіна Кабаєва прийшла до музею із сумкою за $3,5 тис. / 3 зображення

Варто зазначити, що на росіян зараз накладено безліч санкцій через повномасштабну війну в Україні, проте Кабаєва їх поки що не відчула.

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Теги
Аліна Кабаєва Санкції проти Росії
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