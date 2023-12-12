Магнітні бурі в грудні 2023 року точно завдадуть клопоту багатьом із нас – їхній пік припадає на останні дні місяця. До такої сонячної активності потрібно бути готовим заздалегідь.

Не секрет, що магнітні бурі негативно впливають на все живе – у людей можуть активізуватися хронічні захворювання, а імпульсивність в ухваленні рішення і головний біль точно не зроблять день кращим.

Факти ICTV склали детальний список магнітних бур грудня 2023 року, щоб ви змогли розпланувати місяць.

Перша сонячна активність очікується 22 грудня. Вона буде середньої сили, тому можливі зміни в настрої та навіть головні болі. Не реагуйте на негатив з боку інших людей – їм може бути дуже непросто в таку космічну активність.

Так, друга магнітна буря в грудні 2023 року буде дуже сильною й очікується з 25 до 28 грудня. Щоправда, її активність не буде постійною, але до поганого самопочуття краще бути готовим заздалегідь. Закупіть необхідні ліки і поцікавтеся здоров’ям у літніх близьких.

Третя магнітна буря в грудні 2023 очікується в останній день року – 31 числа. Підготовка до свята може виявитися не дуже простою – багато хто відчує втому, втрату апетиту і незначні головні болі.

До магнітних бур краще підготуватися – ось кілька дієвих порад, як зменшити негативні ефекти: