В конце августа стало известно о смерти главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Он погиб в авиакатастрофе, однако многие сомневаются, действительно ли это так, и считают, что главарь вагнеровцев может быть в здравии и полон сил. Мольфар Макс Гордеев сказал, жив ли Пригожин.

По его словам, Пригожин ходил по грани, он очень многое знал и позволял себе, а потому его планировали и хотели ликвидировать. Однако мольфар сомневается, что смерть главаря ЧВК Вагнера напрямую произошла из-за падения самолета.

— Ситуация, которая была, шла к тому, чтобы его уничтожить, убрать… Его 100% убрали. Выпадает карта Туз Жезлов, что как вспышка. Мы знаем, что падение произошло из-за какой-то вспышки. Единственное, что меня очень волнует, мне кажется, что его убрали еще до того, как он попал на самолет, — подчеркнул Гордеев.

Говорит, визуально Пригожин туда не зашел, поскольку свидетельств не было.

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— Его могли туда положить просто как тело, — подчеркнул Макс.

Ранее мольфар также рассказал, предаст ли Сергей Шойгу президента РФ Владимира Путина. По его словам, именно такой цели у министра обороны страны-агрессора нет, но если он решится на такой шаг, для него это будет большой риск.