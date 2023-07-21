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Его судьба определена: мольфар сказал, какая смерть ждет коллаборанта Сальдо

21 июля 2023, 15:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
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Коллаборант Владимир Сальдо сейчас чувствует себя очень сильным и уверенным, но конец 2023 года для него будет тяжелым, говорит мольфар и таролог Макс Гордеев.

По его словам, нужно понимать, что обычно скрывает за собой такая псевдоуверенность. Говорит, для него наступает очень тяжелое время, особенно в конце года. А вот ликвидируют ли коллаборанта Сальдо, однозначного ответа Гордеев не дал, но сказал, что судьба его определена.

— Вероятность того, что он умрет — велика. Карта Башни выпадает на финал, это говорит о том, что он погибнет в бою или его просто взорвут, как это сейчас делают довольно часто с такими коллаборантами. То есть, судьба его определена, — отметил мольфар.

Также Макс Гордеев сказал, разместит ли НАТО свои войска в Украине. По его словам, они не хотят себя втягивать в вот это все, а Украина должна понять, что надеяться может только на себя и свои силы.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине
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