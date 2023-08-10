В Росії може відбутися найближчим часом ще один бунт, каже мольфар і таролог Макс Гордєєв.

За його словами, щось таке планується та будуть спроби, однак бунт буде не такий емоційний, який влаштував засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин.

– Протягом двох років будуть спроби. Просто треба зрозуміти, що цей бунт був трохи емоційний, а наразі все ретельно планується людьми, – зазначив мольфар.

Додає, є невелика кількість людей, яка наразі почала планувати звершення влади, і яким чином вони все це робитимуть.

– Можу чітко сказати, що планується, і буде він протягом двох років приблизно, – підсумував Гордєєв.

Також мольфар сказав, чи можуть вагнерівці вбити Лукашенка і захопити владу в Білорусі. За його словами, такі думки і план вже навіть були, проте з реалізацією поки що складно.