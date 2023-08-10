Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Готуються ретельно: мольфар сказав, коли в РФ буде повалення влади

10 Серпня 2023, 09:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бунт у РФ

В Росії може відбутися найближчим часом ще один бунт, каже мольфар і таролог Макс Гордєєв.

За його словами, щось таке планується та будуть спроби, однак бунт буде не такий емоційний, який влаштував засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин.

– Протягом двох років будуть спроби. Просто треба зрозуміти, що цей бунт був трохи емоційний, а наразі все ретельно планується людьми, – зазначив мольфар.

Додає, є невелика кількість людей, яка наразі почала планувати звершення влади, і яким чином вони все це робитимуть.

– Можу чітко сказати, що планується, і буде він протягом двох років приблизно, – підсумував Гордєєв.

Також мольфар сказав, чи можуть вагнерівці вбити Лукашенка і захопити владу в Білорусі. За його словами, такі думки і план вже навіть були, проте з реалізацією поки що складно.

Читайте також:
Чи звільнять ЗСУ Донецьк і Луганськ під час цього контрнаступуБагато міст звільнять: мольфар побачив долю Луганська та Донецька під час контрнаступу

Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Росія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь