В России может произойти в ближайшее время еще один бунт, говорит мольфар и таролог Макс Гордеев.

По его словам, что-то такое планируется и будут попытки, однако бунт будет не такой эмоциональный, который устроил основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

— В течение двух лет будут попытки. Просто надо понять, что этот бунт был немного эмоциональный, а сейчас все скрупулезно планируется людьми, — отметил мольфар.

Добавляет, есть небольшое количество людей, которое сейчас начало планировать свершения власти, и каким образом они все это будут делать.

— Могу четко сказать, что планируется, и будет он в течение двух лет примерно, — подытожил Гордеев.

Также мольфар сказал, могут ли вагнеровцы убить Лукашенко и захватить власть в Беларуси. По его словам, такие мысли и план уже даже были, однако с реализацией пока что сложно.