Докладний гороскоп на тиждень з 6 до 12 липня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Складний тиждень – напружений аспект Марса і ретроградного Меркурія перешкоджають концентрації. У громадській або діловій сфері виникають суперечки і конфлікти. Варто контролювати емоційні стани. Можливі розбіжності в думках або неоднозначні ситуації з друзями, партнерами або у подружжі.

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Краще відкласти візити до керівництва, інші важливі розмови. Через поспішне ухвалення рішень можна помилитися, а в результаті зазнати значних збитків.

Гороскоп для Овнів

Фізична діяльність потурає винятково вашим особистим потребам і цілям. Велика зайнятість не дає можливості повноцінно відновлювати сили, що може привести до проблем зі здоров’ям. Нетерплячість і занепокоєння можуть стати причиною помилок і неправильних рішень. Прагнення досягти всього й одразу, перевищуючи свої можливості і повноваження, призводить до зриву планів і помилок у роботі. Партнери і близьке оточення, розуміють ваше справжнє ставлення до них, як погане, так і хороше. За бажанням, вам не складно зачарувати навколишніх, будь-який флірт має шанс на успіх. Ви самовпевнені, різко відстоюєте свої інтереси, але і легко можете нажити собі ворогів.

Гороскоп для Тельців

Довгострокові плани в різних сферах життя, можуть отримати успішне завершення. Укладені союзи та партнерство плануються на тривалий період і розвиваються зазвичай повільно, але впевнено і з дипломатичною обережністю. З’являється можливість розширити свій вплив, як на роботі, так і в ділових контактах. Можливо, матеріальні результати від вашої діяльності, з’являються не так швидко як хотілося б, але будь-які загальмування не принесуть збитків, а скоріше навпаки, вони зможуть допомогти вам зайняти позицію для ухвалення правильного рішення. Є можливість встановити контакти, які можуть допускати різницю у віці, за яких, життєвий досвід одного з партнерів, буде приносити користь.

Гороскоп для Близнюків

Ви досягнете успіху, якщо будете брати участь у колективній діяльності, самостійна робота може привести до помилок, які виявляться пізніше. Зростає ваша творча активність, яка буде проявлятися в залежності від вашого духовного потенціалу. З 13 липня, коли Меркурій, ваш управитель, закінчить фазу ретроградного руху, ви зможете ще якісніше та активніше розробляти нові ідеї, правильно використовувати свій талант, а також конструктивно використовувати отримані знання у своїй професійній діяльності або ж в роботі за сумісництвом. Сприятливий період для вирішення сімейних питань, розділу майна, підписання угод. Ви зможете найкращим чином застосувати свій творчий потенціал у всіх сферах.

Гороскоп для Раків

Хочеться братися за кілька задач одночасно, через це не виходить їх довести до кінця. Графік стане напруженішим, багато справ можуть залишитися незавершеними, тому вам варто обмежити їх кількість. Ваші колишні дії, хороші і погані, дадуть відповідні результати. Навколишні не звертають на вас увагу, але це і добре – працюючи наодинці, ви досягнете більшого. Неприйняття ситуації, образи і фіксація на минулому, ускладнюють можливість реалізації поточних завдань. Вся інформація в цей період сприймається підсвідомістю і в майбутньому прийде на допомогу. Думки обертаються навколо дому та родини, тому в соціальному житті, можуть виникнути певні проблеми.

Гороскоп для Левів

Період таємних сторін вашого життя, оскільки ваші досягнення та успіхи, приховані від зовнішнього світу. Слушна нагода для роботи зі своєю підсвідомістю, розумінням причинно-наслідкового зв’язку минулого із сьогоденням. У липні ви знайдете вражаючу внутрішню силу і рішучість. У той же час ви стаєте чутливішими до проблем інших людей, розвивається ваша інтуїція, притягуються різні таємниці. Це гарний час для творчої або науково-дослідної роботи на самоті. Можливий збір інформації про минуле і контакти з людьми з вашого минулого. На перший план виступлять ваша інтуїція, підсвідомість і мрії. У цей час ви можете також знайти інформацію, яку раніше від вас приховували.

Гороскоп для Дів

Посилюється ваша винахідливість, потреба у свободі та незалежності, з’являються прогресивні ідеї, здатність переконувати інших. Вдалий період для тих, чия діяльність пов’язана з технічними і гуманітарними галузями знань. З’являються можливості вдало застосувати технічний досвід та соціологічні навички, здійснити несподівану поїздку в незвичайне місце, взяти участь у фінансових справах або в організації цікавого заходу. Активізується спілкування з давніми друзями, приятелями, однокласниками. Матеріальні нагороди та інші визнання ваших заслуг цілком можливі, якщо ви виконували якісно свою роботу та слідували посадовим інструкціям.

Гороскоп для Терезів

Відчуваєте внутрішню свободу і розкутість, радість і впевненість у собі, взаємну симпатію та потяг до навколишнього світу. Ви схильні займатися громадською діяльністю, натхнені і здатні заразити цим підйомом співробітників і компаньйонів, навіть керівництво. За рахунок особистої привабливості і фізичної чарівності вам все вдається. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, ідейну підтримку керівника, впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі. Можливий службовий роман. Завдяки увазі до інших людей і розумінню їхніх інтересів ви успішно укладаєте угоди і договори.

Гороскоп для Скорпіонів

У цей час вами керують інстинкти – такі, як інстинкт виживання і продовження роду. Прекрасні можливості завоювати своє місце під Сонцем і довести право на нього, добути собі на прожиток, вийти переможцем з будь-якої конфронтації. У цей час в будь-яку справу вкладаються всі фізичні і душевні сили, використовується будь-яка можливість, щоб продемонструвати силу і вміння, тому можете здобути перемогу в різних змаганнях, конкурсах, сміливо включитися у справи, за які в інший час не стали б братися. У сімейних взаєминах відчувається напруженість, яка готова вибухнути у будь-який момент. Тому, найбільш конструктивно ви можете проявитися в соціальній діяльності, роботі.

Гороскоп для Стрільців

Період сприятливий для певного занурення в себе і для занять духовною роботою, тим самим, ви зможете повністю гармонізувати свій психічний і фізичний стан. З багатьох питань відбувається переоцінка, трансформується бачення минулого, що комбінується з конструктивними діями зараз. Можливі зміни, пов’язані з юридичними питаннями, контрактами, громадськістю, доходами рідних і ситуаціями, в яких ви будете прагнути до співпраці та пропонувати її. Бійтеся переїдання і потурання своїм звичкам. Якщо дотримуватися всіх запобіжних заходів, тиждень виявиться сприятливим.

Гороскоп для Козерогів

Доведеться докласти багато зусиль для виконання домашньої роботи. Сімейні взаємини, власність або бізнес, операції з нерухомості, вийдуть на перший план. Ентузіазм у колективній діяльності може сприяти у сімейних справах. Якщо ви думаєте про створення нового підприємства або досягнення особистої фізичної мети, прийшов час цим зайнятися. Гарний період для переїзду. Можлива тимчасова робота на дому або посилена праця на власній ділянці. Молоді люди Козероги можуть відчувати батьківський тиск, як протест проти нього вони можуть ухвалити рішення залишити дім і жити самостійно.

Гороскоп для Водоліїв

Можуть нагадати про себе минулі неприємності, але будь-яка напруга має швидко пройти без наслідків, тим паче, якщо з вами будуть люди, здатні якщо не виправдати, то зрозуміти ваші дії. Фізично активна атмосфера, що оточує вас у цей період, сприяє посиленню спілкування і діяльності, особливо пов’язаної з братами, сестрами і сусідами. Ви можете загрузнути в потоці інформації, не кажучи вже про цілу низку ідей, розроблених вами. У вас можуть розвинутися навички роботи з технікою і комп’ютерами. Період, малопридатний для роботи, що вимагає концентрації уваги. У багатьох з’являється емоційна втома, всі таємні проблеми стають явними.

Гороскоп для Риб

Відкриваються нові перспективи, тому прийшов час зайнятися самоосвітою. Громадська діяльність і виконання службових обов’язків приносить задоволення. У цей період ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів, давно намічених планів. Зростає прагнення до лідерства, заняття провідних посад. Допомога і підтримка приходять самі собою, а пошук покровительства керівництва і високопоставлених осіб приносить результати. Ви самовпевнені, легко вирішуєте фінансові проблеми. Спілкування з дітьми і близькими людьми значно поліпшіть ваше самопочуття. Зростає здатність проникати в думки інших людей, розуміти інтереси близьких і коханих.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.