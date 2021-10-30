Подробный гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Основные события этой недели произойдет Новолуние в Скорпионе (4 ноября) и переход Венеры в знак Козерога (6 ноября).

Это новолуние открывает месяц затмений и к тому же акцентирует основной акцент года — квадратуру Урана и Сатурна.

Эта квадратура относится к общественным процессам, к борьбе между свободой и законами. На этой неделе могут обостриться конфликты, связанные с нарушением правил, с тем, чтобы отвоевать свои права. Наиболее заметным это будет для знаков фиксированного креста — Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев.

К выходным из-за перехода Венеры в знак Козерога будет меняться погода в отношениях с людьми на более свободную, сдержанную, правильную. Мы начнем более осторожно выбирать людей, с которыми стоит продолжить общение.

Гороскоп для Овнов

Сфера ваших интересов будет сейчас лежать в области долгов и обязательств. Вы можете найти поддержку у других людей под свои проекты, но помните, что усилия лучше поберечь. Так как на этой и на следующей неделе может складываться ощущение, что чем больше вы делаете, тем больше препятствий появляется. Это нормально, но стоит немного себя пожалеть, отдохнуть.

Гороскоп для Тельцов

У вас хорошее время для того, чтобы налаживать контакты, учиться и находить единомышленников. Также можно наладить отношения в коллективе, если вы отвечаете за группу людей, то они сейчас будут к вам прислушиваться. А вот в личных отношениях растет напряжение, ваши партнеры могут сосредоточиться на собственных проблемах, но не стоит их за это корить. Может им нужна ваша поддержка, тем более, если у вас есть ресурс, то помогайте и поддерживайте.

Гороскоп для Близнецов

Рабочая неделя хороша для того, чтобы собрать необходимую информацию, распространять ведомости, а также для того, чтобы проводить аудит, проверку. А вот на выходных хорошо бы себя поберечь, не затевать каки-то активных социальных мероприятий. Лучше дайте себе время побыть наедине или с близкими.

Гороскоп для Раков

Несмотря на растущее напряжение в обществе, и на то, что многие сейчас окажутся втянутыми в борьбу и будут вынуждены принимать чью то сторону, у вас получится держать нейтралитет или даже стать мирным мостиком для воюющих сторон. Выходные лучше прости с любимыми людьми. Также не перетруждайте себя гостями или походами куда-то.

Гороскоп для Львов

Ваше внимание удерживает семья. Возможно вашим родителям понадобится поддержка, в любом случае уделите им внимание. С партнерами могут быть какие-то конфликтные ситуации или пререкания, вы можете втянуться в сложный спор, который затянется надолго. В течение недели возможны перемены в карьере, кто-то может даже найти новое место работы (а это может быть причиной конфликта с семьей). Однако ваши личные приоритеты должны быть на первом месте, поэтому готовьтесь отстаивать их.

Гороскоп для Дев

С понедельника по пятницу сохраняется удачное время для заработка, дохода. Также это хорошее время для покупок и вложений. На выходных вы можете найти людей, с которыми могли бы обсудить важные дела, будущие проекты. Если вы действительно хорошо подумали и знаете, куда стремитесь, то можете приглашать людей к себе в команду. Личные отношения могут несколько подпортиться к выходным. Следите за выражениями, которые вы используете в общении с близкими.

Гороскоп для Весов

Для вас эта неделя будет достаточно удачной, так как вы находите единомышленников. Также у вас получится хорошо провести время, использовав его для отдыха и достижения личных целей (полезные контакты). Выходные лучше провести дома, в кругу домашних. Также можете навестить родителей.

Гороскоп для Скорпионов

Для вас эта неделя очень активная, это ваше время. Вы видите, куда идете, наполнены энергией. Это прекрасный период для того, чтобы планировать будущий год. Единственное, что постарайтесь вписаться в общественные тренды, так как главной сложностью окончания этого года может быть появление ограничений. Для вас лично эти ограничения могут быть связаны с семьей, а также под угрозой находятся партнерские отношения. Береги то, что вы хотите сохранить, но не бойтесь уходить от тех, кто вас подвел.

Гороскоп для Стрельцов

Вы сейчас блистательно говорите, можете убеждать людей, поэтому этим нужно пользоваться. Вы можете просто отдохнуть, пообщаться с приятными для вас людьми, так как это будет полезным, а также поможет в дальнейшем. Не забывайте записывать контакты новых знакомых. Однако это касается преимущественно будних дней, а на выходные лучше уединиться, а общаться лишь теми, кого вы близко подпускаете. К концу недели поберегите энергию и здоровье.

Гороскоп для Козерогов

Вы можете столкнуться с конфликтами со своими коллегами по поводу финансов. Это точно неудачное время для вложений, рискованных мероприятий, даже если вы давно хотели что-то начать. Но к концу недели ситуация поменяется, могут появиться новые и приятные идеи. В целом, выходные — это хорошее время для расслабления, так как последнее время вы сильно напряжены.

Гороскоп для Водолеев

Вероятно в течение недели придется доказывать, что вы действительно заслуживаете того места, которое вы заняты. Это касается вашего статуса как на работе, так и в семье. Может быть конфликт из-за распределения ролей, особенно в середине недели. К сожалению, не приходится рассчитывать на расслабление в ближайшее время. Вам придется трудиться и активно бороться за свои мечты.

Гороскоп для Рыб

Если у вас есть какие-либо долги или обязательства сейчас есть возможность договориться о ном ослаблении условий. Тем не менее, не насчитывайте, что их с вас снимут. Это не очень удачная неделя для поездок, начала обучения. Вы можете обнаружить, что эти поездки или учеба оказались не такими полезными, как вы рассчитывали.