Гороскоп на 9 травня 2024 року подарує гарний час для початку кар’єри та укладання угод.

Ексклюзивний гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

9 травня 2024: який це місячний день

Четвер, друга місячна доба. Місяць займає знак Телець.

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Вплив Місяця 9 травня 2024 на різні сфери життя

Гарний день для укладання шлюбу, початку будівництва або ремонту будинку, закладання фундаменту, будь-яких справ, пов’язаних із владою. Варто серйозно поставитися до їжі, яку ви приймаєте.

У четвер успішними будуть переговори та укладання угод, а також розмови з начальством або вищими особами. Сприятливо проводити весілля, їхати в тривалі подорожі та здійснювати фінансові операції.

Присвятіть день створенню благої карми – наше майбутнє залежить від того, що ми робимо сьогодні.

Гороскоп на 9 травня 2024: що можна робити

Енергія 9 травня сприяє успіху в усіх справах, де потрібна стабільність. Сприятливо починати тривалі проєкти, в’їжджати в новий будинок, налагоджувати стосунки з людьми та вступати на посаду.

Згідно з гороскопом на 9 травня, добре також починати кар’єру й укладати довгострокові договори, садити рослини й сіяти насіння, купувати землю й нерухомість.

Цього дня добре продовжувати розпочате і завершувати процеси, а також розкривати нові грані в собі, бізнесі та кар’єрі.

Афірмації на 9 травня 2024

Твої думки створюють моє майбутнє і я обираю їх із турботою!

Я залучаю любов і світло у своє життя!

Моя впевненість зростає з кожним днем!

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