Гороскоп на 9 травня 2024 року подарує гарний час для початку кар’єри та укладання угод.
Ексклюзивний гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.
9 травня 2024: який це місячний день
Четвер, друга місячна доба. Місяць займає знак Телець.
Вплив Місяця 9 травня 2024 на різні сфери життя
Гарний день для укладання шлюбу, початку будівництва або ремонту будинку, закладання фундаменту, будь-яких справ, пов’язаних із владою. Варто серйозно поставитися до їжі, яку ви приймаєте.
У четвер успішними будуть переговори та укладання угод, а також розмови з начальством або вищими особами. Сприятливо проводити весілля, їхати в тривалі подорожі та здійснювати фінансові операції.
Присвятіть день створенню благої карми – наше майбутнє залежить від того, що ми робимо сьогодні.
Гороскоп на 9 травня 2024: що можна робити
Енергія 9 травня сприяє успіху в усіх справах, де потрібна стабільність. Сприятливо починати тривалі проєкти, в’їжджати в новий будинок, налагоджувати стосунки з людьми та вступати на посаду.
Згідно з гороскопом на 9 травня, добре також починати кар’єру й укладати довгострокові договори, садити рослини й сіяти насіння, купувати землю й нерухомість.
Цього дня добре продовжувати розпочате і завершувати процеси, а також розкривати нові грані в собі, бізнесі та кар’єрі.
Афірмації на 9 травня 2024
Твої думки створюють моє майбутнє і я обираю їх із турботою!
Я залучаю любов і світло у своє життя!
Моя впевненість зростає з кожним днем!
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