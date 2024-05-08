Гороскоп на 9 мая 2024 года подарит хорошее время для начала карьеры и заключения сделок.
Эксклюзивный гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.
9 мая: какой это лунный день
Четверг, вторые лунные сутки. Луна занимает знак Телец.
Влияние Луны 9 мая на различные сферы жизни
День хорош для заключения брака, начала строительства или ремонта дома, закладки фундамента, любых дел связанных с властями. Следует серьезно отнестись к пище, которую вы принимаете.
В четверг успешными будут переговоры и заключения сделок, а также разговоры с начальством или вышестоящими. Благоприятно проводить свадьбы, ехать в длительные путешествия и совершать финансовые операций.
Посвятите день созданию благой кармы — наше будущее зависит от того, что мы делаем сегодня.
Гороскоп на 9 мая: что можно делать
Энергия 9 мая способствует успеху во всех делах, где нужна стабильность. Благоприятно начинать длительные проекты, въезжать в новый дом, налаживать отношения с людьми и вступать в должность.
Согласно гороскопу на 9 мая, хорошо также начинать карьеру и заключать долгосрочные договора, садить растения и сеять семена, покупать землю и недвижимость.
В этот день хорошо продолжать начатое и завершать процессы, а также раскрывать новые грани в себе, бизнесе и карьере.
Аффирмации на 9 мая
Твои мысли создают мое будущее и я выбираю их с заботой!
Я привлекаю любовь и свет в свою жизнь!
Моя уверенность растет с каждым днем!
Гороскоп для всех знаков зодиака на май 2024 года
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