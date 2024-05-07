Гороскоп на 8 травня 2024 року радить не братися за нові справи та відстоювати справедливість.

Ексклюзивний гороскоп на 8 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

8 травня 2024: який це місячний день

Середа, перша місячна доба. Місяць займає знак Телець.

Зараз дивляться

Вплив Місяця 8 травня 2024 на різні сфери життя

Рекомендується планувати важливі справи, вигадувати їх, уявляти кінцевий результат і ставити цілі.

Для початку нових справ день не дуже підходить, проте сприяє проведенню урочистих подій, а також сприятливий для стрижки волосся.

Енергія сприяє заняттю робочими справами і розвитком свого професіоналізму. Добре зосередитися на головному й уникати надмірного перфекціонізму.

8 травня рішення будуть ухвалені на холодну голову та відокремлені від почуттів. Зростає практичність і витонченість сприйняття, а також прагнення до спокою, виваженості та розважливості.

Гороскоп на 8 травня 2024: що можна робити

8 травня не варто починати нові відповідальні справи. Проте день сприятливий для укладання шлюбу, початку навчання і спілкування з коханими та друзями.

Активно відстоюйте справедливість — це стане запорукою справедливого ставлення навколишніх до вас. Не ображайте, не сваріться і не проявляйте агресію — це може сильно зіпсувати стосунки з близькими.

Згідно з гороскопом на 8 травня, краще займатися повсякденними справами — наприклад, прибрати оселю чи приготувати їжу, а також виконувати свої професійні обов’язки.

Енергія дня має злу природу, тому можуть бути ситуації, коли на вас хтось нападає. Намагайтеся не звертати на це увагу. Гармонізувати енергію допоможуть свічки, аромапалички або час біля каміна.

Афірмації на 8 травня 2024

Я усвідомлюю свою унікальність і цінність!

Я обираю бути щасливою просто зараз!

Я знаходжу гармонію всередині себе і навколо!

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2024 року

Фінансовий гороскоп на 2024 рік

Любовний гороскоп на 2024 рік