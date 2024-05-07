Гороскоп на 8 мая 2024 года советует не браться за новые дела и отстаивать справедливость.

Эксклюзивный гороскоп на 8 мая для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

8 мая: какой это лунный день

Среда, первые лунные сутки. Луна занимает знак Телец.

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Рекомендуется планировать важные дела, придумывать их, представлять конечный результат и ставить цели.

Для начала новых дел день не очень подходит, однако способствует проведению торжественных событий, а также благоприятен для стрижки волос.

Энергия способствует занятию рабочими делами и развитием своего профессионализма. Хорошо сосредоточиться на главном и избегать чрезмерного перфекционизма.

8 мая решения будут приняты на холодную голову и отделены от чувств. Возрастает практичность и утонченность восприятия, а также стремление к спокойствию, взвешенности и рассудительности.

Гороскоп на 8 мая: что можно делать

8 мая не следует начинать новые ответственные дела. Тем не менее день благоприятен для заключения брака, начала обучения и общения с любимыми и друзьями.

Активно отстаивайте справедливость — это послужит залогом справедливого отношения окружающих к вам. Не обижайте, не ссорьтесь и не проявляйте агрессию — это может сильно испортить отношения с близкими.

Согласно гороскопу на 8 мая, лучше заниматься повседневными делами — например, убрать дом или приготовить еду, а также выполнять свои профессиональные обязанности.

Энергия дня имеет злую природу, поэтому могут быть ситуации, когда на вас кто-то нападает. Старайтесь не обращать на это внимание. Гармонизировать энергию помогут свечи, аромапалочки или время у камина.

Аффирмации на 8 мая

Я осознаю свою уникальность и ценность!

Я выбираю быть счастливой прямо сейчас!

Я нахожу гармонию внутри себя и вокруг!

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