Гороскоп на 8 лютого 2024 року рекомендує докладати більше зусиль у сфері кар’єри та впевнено йти до своїх цілей.

Ексклюзивний гороскоп на 8 лютого для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

8 лютого 2024: який це місячний день

Четвер, 29 місячна доба. Місяць займає знак Козоріг.

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Не рекомендується подорожувати і стригти волосся, можуть бути перепади настрою, прояви негативних емоцій. День гарний для приготування ліків, але не для лікування, рекомендується читання священних писань.

Добре цього дня займатися духовними практиками, молитися про благополуччя дітей, спілкуватися з духовними людьми.

Час для прибирання, очищення розуму і тіла, боротьби з ворогами; не можна починати проєкти, поїздки, надягати щось нове. Цього дня добре зберігати особисту енергію.

Четвер вважається найсприятливішим днем тижня. Спрямуйте якомога більше зусиль у сферу кар’єри, ставте мету і йдіть до них.

Гороскоп на 8 лютого 2024: що можна робити

8 лютого добре здійснювати дії, спрямовані на досягнення чогось.

Згідно з гороскопом 8 лютого, добре йти в глибину питань і проблем. Усе, що пов’язано з мудрістю й отриманням знань, вивченням законів карми, отриманням консультації з астрології, нумерології або психології, сприятиме вашому успіху.

Сприятливе стратегічне планування, постановка цілей і закладання фундаменту.

Несприятливо 8 лютого здійснювати великі покупки, підписувати договори, брати й давати гроші в борг, а також будь-які фінансові операції, спрямовані на отримання чогось.

Афірмації на 8 лютого 2024

Я тримаю себе і свій внутрішній світ у чистоті!

Я позбавляю себе непотрібних речей, людей та ідей!

Я довіряю своїм близьким!

Всі мої, навіть найменші зусилля, приносять мені величезний позитивний результат!

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