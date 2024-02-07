Гороскоп на 8 февраля 2024 года рекомендует прикладывать больше усилий в сфере карьеры и уверенно идти к своим целям.
Эксклюзивный гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.
8 февраля: какой это лунный день
Четверг, 29 лунные сутки. Луна занимает знак Козерог.
Влияние Луны 8 февраля на различные сферы жизни
Не рекомендуется путешествовать и стричь волосы, могут быть перепады настроения, проявлениях отрицательных эмоций. День хорош для приготовления лекарств, но не для лечения, рекомендуется чтение священных писаний.
Хорошо в этот день заниматься духовными практиками, молиться о благополучии детей, общаться с духовными людьми.
Время для уборки, очищения ума и тела, борьбы с врагами; нельзя начинать проекты, поездки, надевать что-то новое. В этот день хорошо сберегать личную энергию.
Четверг считается самым благоприятным днем недели. Направьте как можно больше усилий в сферу карьеры, ставьте цель и идите к ним.
Гороскоп на 8 февраля: что можно делать
8 февраля хорошо совершать действия, направленные на достижение чего-то.
Согласно гороскопу 8 февраля, хорошо идти в глубину вопросов и проблем. Все, что связано с мудростью и получением знаний, изучением законов кармы, получением консультации по астрологии, нумерологии или психологии, будет способствовать вашему успеху.
Благоприятно стратегическое планирование, постановка целей и закладка фундамента.
Неблагоприятно 8 февраля совершать крупные покупки, подписывать договора, брать и давать деньги в долг, а также любые финансовые операции, направленные на получение чего-то.
Аффирмации на 8 февраля
Я держу себя и свой внутренний мир в чистоте!
Я избавляюсь себя от ненужных вещей, людей и идей!
Я доверяю своим близким!
Все мои, даже малейшие усилия, приносят мне огромный положительный результат!
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