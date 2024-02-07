Гороскоп на 8 февраля 2024 года рекомендует прикладывать больше усилий в сфере карьеры и уверенно идти к своим целям.

Эксклюзивный гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

8 февраля: какой это лунный день

Четверг, 29 лунные сутки. Луна занимает знак Козерог.

Сейчас смотрят

Влияние Луны 8 февраля на различные сферы жизни

Не рекомендуется путешествовать и стричь волосы, могут быть перепады настроения, проявлениях отрицательных эмоций. День хорош для приготовления лекарств, но не для лечения, рекомендуется чтение священных писаний.

Хорошо в этот день заниматься духовными практиками, молиться о благополучии детей, общаться с духовными людьми.

Время для уборки, очищения ума и тела, борьбы с врагами; нельзя начинать проекты, поездки, надевать что-то новое. В этот день хорошо сберегать личную энергию.

Четверг считается самым благоприятным днем недели. Направьте как можно больше усилий в сферу карьеры, ставьте цель и идите к ним.

Гороскоп на 8 февраля: что можно делать

8 февраля хорошо совершать действия, направленные на достижение чего-то.

Согласно гороскопу 8 февраля, хорошо идти в глубину вопросов и проблем. Все, что связано с мудростью и получением знаний, изучением законов кармы, получением консультации по астрологии, нумерологии или психологии, будет способствовать вашему успеху.

Благоприятно стратегическое планирование, постановка целей и закладка фундамента.

Неблагоприятно 8 февраля совершать крупные покупки, подписывать договора, брать и давать деньги в долг, а также любые финансовые операции, направленные на получение чего-то.

Аффирмации на 8 февраля

Я держу себя и свой внутренний мир в чистоте!

Я избавляюсь себя от ненужных вещей, людей и идей!

Я доверяю своим близким!

Все мои, даже малейшие усилия, приносят мне огромный положительный результат!

Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2024 года

Финансовый гороскоп на 2024 год

Любовный гороскоп на 2024 год