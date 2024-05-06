Гороскоп на 7 травня 2024 року радить підбити підсумки й повернути борги.

Ексклюзивний гороскоп на 7 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астролог Наталя Коваленко.

7 травня 2024: який це місячний день

Вівторок, 30 місячна доба. Місяць займає знак Овен.

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День несприятливий для будь-яких благочестивих дій. Необхідно підбити підсумки за місяць, роздати борги та, якщо можливо, завершити розпочате. Хороший день для занять духовними практиками.

День гарний для спорту і змагань, фізичної роботи, ремонту автомобілів, угод із нерухомістю, хірургічних операцій і початку лікування.

У разі потреби, можна вступати в суперечки. Не рекомендується проводити переговори, грати весілля і вирушати в подорож.

Може проявитися схильність до азарту й оригінальність мислення.

Гороскоп на 7 травня 2024: що можна робити

Напружений день, коли можуть бути втрати й розчарування. Розпочаті в цей час справи можуть нашкодити репутації людини або закінчаться невдачею.

Згідно з гороскопом на 7 травня, стосунки з мамою можуть бути непростими, тому варто бути максимально усвідомленими у спілкуванні. Сприятливо виконувати обіцянки, робити регрес, працювати з кармою роду і шанувати предків.

У цей час будуть сприятливими військові навчання, підрізання або викорчовування дерев, винесення сміття, заняття духовною практикою, а також усі справи, пов’язані з ризиком.

7 травня несприятливі подорожі, повільні й обережні дії, а також початок справ.

Афірмації на 7 травня 2024

Я звільняюся від минулого і живу в сьогоденні!

Я вдячна за новий день і нові можливості!

Я здатна любити безумовно!

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