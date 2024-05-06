Гороскоп на 7 мая 2024 года советует подвести итоги и вернуть долги.

Эксклюзивный гороскоп на 7 мая для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

7 мая: какой это лунный день

Вторник, 30 лунные сутки. Луна занимает знак Овен.

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Влияние Луны 7 мая на различные сферы жизни

День неблагоприятен для любых благочестивых действий. Необходимо подвести итоги за месяц, раздать долги и по возможности завершить начатое. Хороший день для занятий духовными практиками.

День хорош для спорта и соревнований, физической работы, ремонта автомобилей, сделок с недвижимостью, хирургических операций и начала лечения.

При необходимости можно вступать в споры. Не рекомендуется проводить переговоры, играть свадьбы и отправляться в путешествие.

Может проявиться склонность к азарту и оригинальность мышления.

Гороскоп на 7 мая: что можно делать

Напряженный день, когда могут быть потери и разочарования. Начатые в это время дела могут навредить репутации человека или закончатся неудачей.

Согласно гороскопу на 7 мая, отношения с мамой могут быть непростыми, поэтому стоит быть максимально осознанными в общении. Благоприятно выполнять обещания, делать регресс, работать с кармой рода и почитать предков.

В это время будут благоприятны военные учения, подрезания или выкорчевывание деревьев, вынос мусора, занятия духовной практикой, а также все дела, связанные с риском.

7 мая неблагоприятны путешествия, медленные и осторожные действия, а также начало дел.

Аффирмации на 7 мая

Я освобождаюсь от прошлого и живу в настоящем!

Я благодарна за новый день и новые возможности!

Я способна любить безусловно!

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