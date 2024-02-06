Гороскоп на 7 лютого 2024 року радить чітко прописати цілі, а також не залишатися на самоті.

Ексклюзивний гороскоп на 7 лютого для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

7 лютого 2024: який це місячний день

Середа, 27-28 місячна доба. Місяць займає знак Стрілець.

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Вплив Місяця 7 лютого 2024 на різні сфери життя

День сприятливий для започаткування і поїздок, добре читати й міркувати. День має енергію творення, що добре для переїзду в новий дім, ведення домашнього господарства, торгівлі, початку будівництва і виконання обіцянок.

Середа – активний, рухливий і м’який день. Сприятливий для угод, покупок, підписання договорів, контрактів, усіляких зв’язків у бізнесі, навчання, написання текстів, дружнього і ділового спілкування.

Середа сприятлива для весіль і початку нових справ – це радісний, легкий день. Не рекомендується обманювати, пліткувати, вступати в суперечки, а також проводити день на самоті, проявляти грубість і жорсткість.

Гороскоп на 7 лютого 2024: що можна робити

7 лютого можна будувати плани для досягнення чогось. У цей день має бути статичне планування, щоб щось примножити і створити. Важливо сконцентруватися на всьому, що веде вас до ваших цілей і мрій. Пропишіть це і ви цього швидко досягнете.

Згідно з гороскопом 7 лютого, день сприятливий для духовних практик, постів і молитов, а також читання мантр.

Рекомендується дотримуватися обережності: можливі травми, нещасні випадки, опіки й підпали, обман і небезпека отруєння. Краще утриматися від поїздок, не брати гроші в борг. Добре починати лікування.

7 лютого сприятливе для ризикованих підприємств, різких дій і змагань. Не варто починати в цей час будь-які благі справи, а також усе, що розраховане на тривалий ефект.

Афірмації на 7 лютого 2024

Всесвіт – це безмежна щедрість!

Я отримую достаток грошей!

Я несу світові любов!

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