Гороскоп на 7 февраля 2024 года советует четко прописать цели, а также не оставаться в одиночестве.

Эксклюзивный гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

7 февраля: какой это лунный день

Среда, 27-28 лунные сутки. Луна занимает знак Стрелец.

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Влияние Луны 7 февраля на различные сферы жизни

День благоприятен для начинания и поездок, хорошо читать и размышлять. День имеет энергию творения, что хорошо для переезда в новый дом, ведения домашнего хозяйства, торговли, начала строительства и исполнения обещаний.

Среда — активный, подвижный и мягкий день. Благоприятен для сделок, покупок, подписания договоров, контрактов, всевозможных связей по бизнесу, обучения, написания текстов, дружеского и делового общения.

Среда благоприятна для свадеб и начала новых дел — это радостный, легкий день. Не рекомендуется обманывать, сплетничать, вступать в споры, а также проводить день в одиночестве, проявлять грубость и жесткость.

Гороскоп на 7 февраля: что можно делать

7 февраля можно строить планы для достижения чего-то. В этот день должно быть статическое планирование, чтобы что-то приумножить и сотворить. Важно сконцентрироваться на всем, что ведет вас к вашим целям и мечтам. Пропишите это и вы этого быстро достигнете.

Согласно гороскопу 7 февраля, день благоприятен для духовных практик, постов и молитв, а также чтение мантр.

Рекомендуется соблюдать осторожность: возможны травмы, несчастные случаи, ожоги и поджоги, обман и опасность отравления. Лучше воздержаться от поездок, не брать деньги в долг. Хорошо начинать лечение.

7 февраля благоприятно для рискованных предприятий, резких действий и соревнований. Не следует начинать в это время любые благие дела, а также все, что рассчитано на длительный эффект.

Аффирмации на 7 февраля

Вселенная — это безграничная щедрость!

Я получаю изобилие денег!

Я несу миру любовь!

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