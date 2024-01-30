Гороскоп на 31 січня 2024 року радить нестандартно мислити, а також уникати сварок і пліток.

Ексклюзивний гороскоп на 31 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астролог Наталя Коваленко.

31 січня 2024: який це місячний день

Середа, 21 місячна доба. Місяць займає знак Діва.

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Вплив Місяця 31 січня 2024 на різні сфери життя

День рекомендується для будівництва, домашніх робіт, городництва, прикрашання будинку, відновлення і поліпшення стосунків із людьми. Цього дня загострюється інтуїція, можливі віщі сни.

Активний, рухливий, м’який день, сприятливий для угод, купівель, підписання договорів, контрактів, усіляких зв’язків у бізнесі, навчання, написання тексту, дружнього і ділового спілкування.

Середа сприятлива для весіль і початку нових справ. Це радісний, легкий день. Не рекомендується обманювати, пліткувати, вступати в суперечки, проводити цей день на самоті, проявляти грубість і жорсткість.

Енергія дня сприяє заняттям робочими справами та розвитку свого професіоналізму: добре зосередитися на головному, дотримуйтеся плану дій та уникайте надмірного перфекціонізму.

Гороскоп на 31 січня 2024: що можна робити

Згідно з гороскопом 31 січня, енергія дня матиме різні грані та сторони. Може захотітися створити щось красиве, шедевральне, дороге або придбати прикраси. І це добре, саме час.

31 січня добре мислити нестандартно, креативно – можуть приходити абсолютно несподівано геніальні ідеї. Тож розмірковуйте над тими питаннями, які вас турбують. Енергія дня також може вплинути на бажання усамітнитися, закритися від усіх і всього, тож якщо таке почуття виникає у вас або у ваших близьких, не перешкоджайте цьому.

День умиротворених і творчих дій, сприяє знайомству і зав’язуванню дружби, романтичних стосунків. Сприятливий для укладання шлюбу, зачаття дітей, проведення урочистих заходів. Цього дня можна планувати переїзд, подорож, початок лікування хронічних захворювань.

Афірмації на 31 січня 2024

Я відкриваюся приємним сюрпризам і щасливим подіям у моєму житті.

Я роблю свій життєвий простір комфортним і здоровим для мене і моєї родини.

Я живу з любов’ю і радію життю.

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