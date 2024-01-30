Гороскоп на 31 января 2024 года советует нестандартно мыслить, а также избегать ссор и сплетен.

Эксклюзивный гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

31 января: какой это лунный день

Среда, 21 лунные сутки. Луна занимает знак Дева.

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Влияние Луны 31 января на различные сферы жизни

День рекомендуется для строительства, работ по дому, огородничества, украшения дома, возобновления и улучшения отношений с людьми. В этот день обостряется интуиция, возможны вещие сны.

Активный, подвижный, мягкий день, благоприятен для сделок, покупок, подписания договоров, контрактов, всевозможных связей по бизнесу, обучения, написания текста, дружеского и делового общения.

Среда благоприятна для свадеб и начала новых дел. Это радостный, легкий день. Не рекомендуется обманывать, сплетничать, вступать в споры, проводить этот день в одиночестве, проявлять грубость и жесткость.

Энергия дня способствует занятиям рабочими делами и развитию своего профессионализма: хорошо сосредоточиться на главном, придерживайтесь плана действий и избегайте чрезмерного перфекционизма.

Гороскоп на 31 января: что можно делать

Согласно гороскопу 31 января, энергия дня будет иметь разные грани и стороны. Может захотеться создать что-то красивое, шедевральное, дорогое или приобрести украшения. И это хорошо, самое время.

31 января хорошо мыслить нестандартно, креативно — могут приходить совершенно неожиданно гениальные идеи. Так что размышляйте над теми вопросами, которые вас беспокоят. Энергия дня также может повлиять на желание уединиться, закрыться от всех и всего, поэтому если такое чувство возникает у вас или у ваших близких, не препятствуйте этому.

День умиротворенных и творческих действий, располагает к знакомству и завязыванию дружбы, романтических отношений. Благоприятно для заключения брака, зачатия детей, проведения торжественных мероприятий. В этот день можно планировать переезд, путешествие, начало лечения хронических заболеваний.

Аффирмации на 31 января

Я открываюсь приятным сюрпризам и счастливым событиям в моей жизни.

Я делаю свое жизненное пространство комфортным и здоровым для меня и моей семьи.

Я живу с любовью и радуюсь жизни.

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