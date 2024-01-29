Гороскоп на 30 січня 2024 року радить брати відповідальність за своє життя і взятися нарешті за справи, які довго відкладали.

Ексклюзивний гороскоп на 30 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

30 січня 2024: який це місячний день

Вівторок, 20 місячна доба. Місяць займає знак Діва.

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Вплив Місяця 30 січня 2024 на різні сфери життя

День рішучих дій і активного розв’язання різних питань і проблем. Дуже гарний для спорту і змагань, фізичної роботи, ремонту автомобілів, угод із нерухомістю, хірургічних операцій і початку лікування. За необхідності можна вступати в суперечки, починати судовий розгляд.

Марс – планета конфліктів, тому у вівторок часто виникають сварки, непорозуміння. Не рекомендується цього дня проводити переговори і грати весілля, вирушати в подорож.

Добре довго гуляти на свіжому повітрі, важливі самодисципліна і задоволення, сила волі, без насильства себе. Розплануйте свій день і займіться справами, які не могли раніше зробити або завершити. Проявіть усвідомленість, уникайте гніву, імпульсивних рішень і впертості. Гармонійний Марс не змагається і не бореться, він захищає слабких.

Гороскоп на 30 січня 2024: що можна робити

30 січня добре проявляться комерційні здібності. Добре писати що-небудь, підписувати контракти, займатися фінансовими звітами і бухгалтерією.

Згідно з гороскопом, 30 січня енергія сприяє плануванню сімейного бюджету, складанню й обмірковуванню майбутніх планів, роботі з документами. Добре приділити увагу підвищенню свого професіоналізму та розвитку майстерності – у цьому завжди допоможе супервізія або спеціальна література.

Обираючи шлях, пам’ятайте, що живі знання передаються від учителя до учня. Вдалий день для монотонної або копіткої роботи. Якщо ви довго обмірковували та відкладали щось, можна зробити це сьогодні.

30 січня добре брати відповідальність за своє життя і події, що в ньому відбуваються. Відвідування психолога, астролога, сеанси регресу, будь-які практики на усвідомленість – найкраще, що ви можете зробити цього дня. Усі небесні сили вам допоможуть і підтримають.

Добре також творити, прикрашати, створювати щось своїми руками, зокрема в роботі, бізнесі та стосунках, брати у свої руки.

Афірмації на 30 січня 2024

Я знаю, що бажане вже збувається! Всесвіт із любов’ю обдаровує мене.

У моєму світі завжди є метод для найдобріших чудес і найщасливіших подій.

Для мене збувається все хороше, добре і приємне!

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