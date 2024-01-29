Гороскоп на 30 января 2024 года советует брать ответственность за свою жизнь и взяться наконец за дела, которые долго откладывали.

Эксклюзивный гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

30 января: какой это лунный день

Вторник, 20 лунные сутки. Луна занимает знак Дева.

Сейчас смотрят

Влияние Луны 30 января на различные сферы жизни

День решительных действий и активного решения различных вопросов и проблем. Очень хорош для спорта и соревнований, физической работы, ремонта автомобилей, сделок с недвижимостью, хирургических операций и начала лечения. При необходимости можно вступать в споры, начинать судебные разбирательства.

Марс — планета конфликтов, поэтому во вторник часто возникают ссоры, непонимание. Не рекомендуется в этот день проводить переговоры и свадьбы, отправляться в путешествие.

Хороши продолжительные прогулки на свежем воздухе, важны самодисциплина и удовольствие, сила воли, без насилия над собой. Распланируйте свой день и займитесь делами, которые не могли раньше сделать или завершить. Проявите осознанность, избегайте гнева, импульсивных решений и упрямства. Гармоничный Марс не соревнуется и не борется, он защищает слабых.

Гороскоп на 30 января: что можно делать

30 января хорошо проявятся коммерческие способности. Хорошо писать что-либо, подписывать контракты, заниматься финансовыми отчетами и бухгалтерией.

Согласно гороскопу, 30 января энергия способствует планированию семейного бюджета, составлению и обдумыванию предстоящих планов, работы с документами. Хорошо уделить внимание повышению своего профессионализма и развитию мастерства — в этом всегда поможет супервизия или специальная литература.

Выбирая путь, помните, что живые знания передаются от учителя к ученику. Удачный день для монотонной или кропотливой работы. Если вы долго обдумывали и откладывали что-то, можно сделать это сегодня.

30 января хорошо брать ответственность за свою жизнь и происходящие в ней события. Посещение психолога, астролога, сеансы регресса, любые практики на осознанность — лучшее, что вы можете сделать в этот день. Все небесные силы вам помогут и поддержат.

Хорошо также творить, украшать, создавать что-то своими руками, в том числе в работе, бизнесе и отношениях, брать в свои руки.

Аффирмации на 30 января

Я знаю, что желаемое уже сбывается! Вселенная с любовью одаривает меня.

В моем мире всегда есть метод для самых добрых чудес и самых счастливых событий.

Для меня сбывается все хорошее, доброе и приятное!

Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2024 года

Финансовый гороскоп на 2024 год

Любовный гороскоп на 2024 год