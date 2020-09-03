Гороскоп на 3 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку радить Рибам залишатися в натовпі, Терезам його уникати, а Ракам не намагатися стрибати у майбутнє завчасно.

Овен

Туз пентаклів

Овнам цього четверга варто чекати на щасливу нагоду. Дрібний або великий шанс обов’язково зустрінеться вам. Відкрийте очі ширше. Зумієте не пропустити його – і життя ваше зміниться.

Телець

Вісімка посохів

Швидкі рішення проведуть Тельців крізь день. Не розмірковуйте довго, адже перше, що спадає на думку – це правильна відповідь у 90%. Не сумнівайтеся в собі, краще відразу дійте.

Близнюки

Маг

У гороскопі на 3 вересня 2020 Близнюки – це знак, який здатний на все. Світ навколо вас сам поступово стає вам до пари. Тому не намагайтеся його прискорити або поліпшити, краще наведіть лад всередині себе.

Рак

Перевернутий Світ

Ракам сьогодні доведеться, зовсім як їх символу, задкувати. Незавершені справи і невирішені стосунки так і намагаються влізти у ваше життя. Вони продовжуватимуться, поки ви не розберетеся з минулим. Зробіть це сьогодні.

Лев

Імператриця

Гороскоп на 3 вересня для всіх знаків зодіаку за картами таро обіцяє Левам творчий день. Натхнення б’є ключем. Не витрачайте його на якісь неважливі дрібниці, а в іншому не турбуйтеся ні про що.

Діва

Вісімка мечів

Найскладніше для Дів сьогодні – прийняти, що безвихідна ситуація, яку вони бачать перед собою, існує тільки у них у голові. Вам здається, що світ несправедливий, і ви у ньому – жертва. Але спробуйте самі щось змінити у житті, замість того, щоб чекати на когось, хто б урятував вас.

Терези

Відлюдник

Терези у цей четвер перенаситились спілкуванням. Сміливо викиньте сьогодні всіх, хто говорить занадто багато або щось не те. Присвятіть день тим, хто для вас важливий.

Скорпіон

Вісімка пентаклів

Після не найвдалішої середи гороскоп на 3 вересня 2020 обіцяє Скорпіонам хороший плідний день. У вас сьогодні багато роботи, але зосереджуватися легко, а робити її приємно. День з тих, коли вечірня втома приємна, і за неї хочеться дякувати.

Стрілець

Сімка чаш

Стрільцям, навпаки, складно зосереджуватися, тому що їм щогодини хочеться чогось іншого. Іншого настільки, що ви не можете ні за що взятися. Тому якщо хочете мати нормальний день, уникайте необхідності вибирати.

Козеріг

П’ятірка чаш

Сьогодні на Козерогів чекають розчарування і горе. Уникнути їх ви не зможете, і краще, що можна зробити – це не ігнорувати те, як вам погано і сумно. Натомість проживіть ці почуття повністю. Тоді наприкінці дня вони зникнуть самі.

Водолій

П’ятірка посохів

Водоліїв тягне затіяти з кимось суперечку або викликати когось на поєдинок. Це хороший спосіб зробити цікавішою навіть нудну роботу, але будьте обережні. Якщо захопитесь, суперечка стане сваркою, а змагання – битвою.

Риби

Трійка пентаклів

У Риб хороший день для будь-яких групових проектів. Навіть найскладніші завдання сьогодні вирішаться, якщо ви станете думати над ними не одні, а разом з кимось. Допомагайте іншим і просіть про допомогу самі. Тоді у всіх все вийде.

Місячний календар на вересень

Місячний календар на вересень 2020 має багато сприятливих днів та нейтральних. Загалом на початку місяця варто планувати підписання низки договорів, які увінчаються успіхом.

У другій половині вересня варто звернути увагу на своє самопочуття та взаємовідносини з керівництвом та друзями. Це найкращий час, щоб налагодити стосунки.

Джерело: А как вам такой расклад