Гороскоп на 28 січня 2024 року радить відпочити і провести час у ліжку, однак не вестися на спокусу “піти наліво”.

Ексклюзивний гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

28 січня 2024: який це місячний день

Неділя, 18 місячна доба. Місяць займає знак Лев.

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Вплив Місяця 28 січня 2024 на різні сфери життя

День дії, активності та ухвалення рішень – пасивність і лінь протипоказані. 28 січня дуже сприятливо займатися спортом. День також вдалий для стрижки, укладання шлюбу і занять музикою.

День радості, творчості, відпочинку тіла і роботи душі. Сприятливе відвідування храму, читання молитов і поминання предків, шанування батька.

Також цього дня добре ходити в гості або приймати гостей, дарувати подарунки, проявляти щедрість і великодушність. Не рекомендується вступати в суперечки.

Гороскоп на 28 січня 2024: що можна робити

Енергія відповідальності та виконання обіцянок. Приділіть увагу своєму батькові, керівнику або чоловікові, який уособлює для вас батька. Енергія сприяє плеканню впевненості в собі – проявляйте батьківські якості, сміливість, рішучість і шляхетність, уникайте критики і гордині.

Згідно з гороскопом, 28 січня буде напруженим днем – можуть бути втрати і розчарування. Розпочаті в цей час справи можуть нашкодити репутації людини або закінчаться невдачею.

У цей час можна здійснювати все, що пов’язане з ризиком для життя, зброєю і вогнем. Сприятливе заняття духовною практикою.

Несприятливими 28 січня будуть будь-які дії, що вимагають такту і дипломатичності, спокійних роздумів, а також завершення справ і подорожі.

Добре цього дня відпочивати, насолоджуватися, насичуватися енергією, проводити час у ліжку.

28 січня – день пристрасті та сексуальної енергії, проте є небезпека, що потягне “наліво”, або на випадкові зв’язки. Це може зруйнувати вашу благу карму і залишити негативний слід. Стримуйте свої поривання і не піддавайтесь на провокації долі.

Афірмації на 28 січня 2024

Моє життя прекрасне, і я його ділю з людьми, яких люблю.

Любов між мною і моїм партнером сильніша за наші слова і непорозуміння.

У мене є сила, щоб домогтися успіху і процвітання, яких я бажаю.

Я завжди притягую тільки хороше і маю у своєму житті найкращих позитивних людей.

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