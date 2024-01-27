Гороскоп на 28 січня 2024 року радить відпочити і провести час у ліжку, однак не вестися на спокусу “піти наліво”.
Ексклюзивний гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.
28 січня 2024: який це місячний день
Неділя, 18 місячна доба. Місяць займає знак Лев.
Вплив Місяця 28 січня 2024 на різні сфери життя
День дії, активності та ухвалення рішень – пасивність і лінь протипоказані. 28 січня дуже сприятливо займатися спортом. День також вдалий для стрижки, укладання шлюбу і занять музикою.
День радості, творчості, відпочинку тіла і роботи душі. Сприятливе відвідування храму, читання молитов і поминання предків, шанування батька.
Також цього дня добре ходити в гості або приймати гостей, дарувати подарунки, проявляти щедрість і великодушність. Не рекомендується вступати в суперечки.
Гороскоп на 28 січня 2024: що можна робити
Енергія відповідальності та виконання обіцянок. Приділіть увагу своєму батькові, керівнику або чоловікові, який уособлює для вас батька. Енергія сприяє плеканню впевненості в собі – проявляйте батьківські якості, сміливість, рішучість і шляхетність, уникайте критики і гордині.
Згідно з гороскопом, 28 січня буде напруженим днем – можуть бути втрати і розчарування. Розпочаті в цей час справи можуть нашкодити репутації людини або закінчаться невдачею.
У цей час можна здійснювати все, що пов’язане з ризиком для життя, зброєю і вогнем. Сприятливе заняття духовною практикою.
Несприятливими 28 січня будуть будь-які дії, що вимагають такту і дипломатичності, спокійних роздумів, а також завершення справ і подорожі.
Добре цього дня відпочивати, насолоджуватися, насичуватися енергією, проводити час у ліжку.
28 січня – день пристрасті та сексуальної енергії, проте є небезпека, що потягне “наліво”, або на випадкові зв’язки. Це може зруйнувати вашу благу карму і залишити негативний слід. Стримуйте свої поривання і не піддавайтесь на провокації долі.
Афірмації на 28 січня 2024
Моє життя прекрасне, і я його ділю з людьми, яких люблю.
Любов між мною і моїм партнером сильніша за наші слова і непорозуміння.
У мене є сила, щоб домогтися успіху і процвітання, яких я бажаю.
Я завжди притягую тільки хороше і маю у своєму житті найкращих позитивних людей.
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