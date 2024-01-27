Гороскоп на 28 января 2024 года советует отдохнуть и провести время в постели, однако не вестись на соблазн “пойти налево”.

Эксклюзивный гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

28 января: какой это лунный день

Воскресенье, 18 лунные сутки. Луна занимает знак Лев.

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Влияние Луны 28 января на различные сферы жизни

День действия, активности и принятия решений — пассивность и лень противопоказаны. 28 января очень благоприятно заниматься спортом. День также хорош для стрижки, заключения брака и занятий музыкой.

День радости, творчества, отдыха тела и работы души. Благоприятно посещение храма, чтение молитв и поминание предков, почитание отца.

Также в этот день хорошо ходить в гости или принимать гостей, дарить подарки, проявлять щедрость и великодушие. Не рекомендуется вступать в споры.

Гороскоп на 28 января: что можно делать

Энергия ответственности и исполнения обещаний. Уделите внимание своему отцу, руководителю или мужчине, который олицетворяет для вас отца. Энергия способствует взращиванию уверенности в себе — проявляйте родительские качества, смелость, решимость и благородство, избегайте критики и гордыни.

Согласно гороскопу, 28 января будет напряженным днем — могут быть потери и разочарования. Начатые в это время дела могут навредить репутации человека или закончатся неудачей.

В это время можно осуществлять все, что связано с риском для жизни, оружием и огнем. Благоприятны занятия духовной практикой.

Неблагоприятными 28 января будут любые действия, требующие такта и дипломатичности, спокойных размышлений, а также завершение дел и путешествия.

Хорошо в этот день отдыхать, наслаждаться, напитываться энергией, проводить время в постели.

28 января — день страсти и сексуальной энергии, однако есть опасность, что потянет “налево”, или на случайные связи. Это может разрушить вашу благую карму и оставить негативный след. Сдерживайте свои порывы и не поддавайтесь на провокации судьбы.

Аффирмации на 28 января

Моя жизнь прекрасна, и я ее делю с людьми, которых люблю.

Любовь между мной и моим партнером сильнее наших слов и недоразумений.

У меня есть сила, чтобы добиться успеха и процветания, которых я желаю.

Я всегда притягиваю только хорошее и имею в своей жизни самых лучших позитивных людей.

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