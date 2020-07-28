Гороскоп на 28 липня 2020 для всіх знаків зодіаку намагається врятувати Терези від прокрастинації, руйнує авторитети Дів і кличе всіх на свято на честь Близнюків.

Овен. Перевернута Трійка пентаклів

Головне – не намагайтесь сьогодні організовувати людей довкола. Це неможливо. Ніхто не хоче ділитись досвідом, працювати в команді, взагалі спілкуватись. Краще за все – просто тихо робіть те, що напланувати, самостійно, на самоті. Інакше драми довкола стане надто багато.

Телець. Перевернута Двійка чаш

Всі ваші слова розумітимуть не так. Все, що вам скажуть, ви теж розумітимете не так. Навіть небачне замовлення кави може викликати великий скандал, який буде тягнутися стільки ж, скільки розкладатиметься ваш стаканчик з-під кави. Тобто, практично нескінченно. А том пояснюйте, уточнюйте, питайте. Тримайтесь – середа близько, буде простіше.

Близнюки. Четвірка посохів

Куди б не потрапили Близнюки в цей вівторок, гороскоп на 28 липня обіцяє, що довкола них одразу ж утворюється свято, і всюди вони відчуватимуть себе як вдома. Не захоплюйтесь цим дивовижним днем занадто сильно. Випадкові знайомі можуть здаватися новими найкращими друзями з перших секунд. Але чи залишаться вони ними, коли день, а з ними і свято, закінчиться?

Рак. П’ятірка чаш

Якщо вам гірко від того, що пішло і ніколи не повернеться – не приховуйте почуття. Краще проживіть своє горе раз і назавжди, так драматично і голосно, як можете, ніж потім будете роками повертатись до цієї втрати подумки. ВІдгорюйте сьогодні – а завтра з’являться сили, щоб іти далі.

Лев. Паж мечів

Левам сьогодні варто робити те і іти лише туди, куди їх тягне цікавіст. Чистий інтерес без жаги наживи або вигоди, якщо його підтримати сьогодні, зарядить енергією і дасть ідей і планів на довгий час. Ставте питання, хай навіть вони здаються комусь дурними, вчить нове, ходіть новими шляхами.

Діва. Перевернутий Іерофант

Діви, прийшов час тверезо подивитись на людей і авторитети, якими ви захоплюєтесь і захоплювались раніше. Деякі з них час залишити в минуломи, деякі ви переросли, з деякими більше не співпадаєте поглядами, а вони скоріше дратують, ніж надихають.

Терези. Перевернутий Паж посохів

День суцільної прокрастинації. Терези сьогодні поводяться так, ніби вони не терези, а компас, під який хтось підклав магніт. Тягне в усі сторони, а нормально ні за що взятись не виходить. Бісить жахливо, в першу чергу вас самих. Постарайтесь врятуватися списками справ і пріоритетів. Якщо не допоможе, просто намагайтесь пережити цю бурю.

Скорпіон. Колісниця

Згадайте, чого хочете, і не давайте собі сьогодні відволікатися від найважливішої для вас цілі. В вас сьогодні багато сили волі і багато бажання іти вперед. Тож, якщо поряд будуть приємні люди, можете поділитись надлишком з ними. Хтозна, може, почнете так кар’єру лайф-коуча.

Стрілець. Сімка посохів

Інші люди можуть ставити під сумнів ваші цілі і плани. Інші події можуть відволікати. Старайтесь не піддаватись. Стійте на своєму і ігноруйте сьогодні навіть ті поради, які здаються логічними і розумними. Вони не перестануть бути такими і завтра – а сьогодні вам треба просто дуже сильно вірити в себе.

Козеріг. Помірність

Козерогів постійно хилить з крайнощі до крайнощі. Довколишній світ через це здається хитким, гороскоп на 28 липня для всіх знаків зодіаку неточним, а вони самі людям навколо – вкрай непослідковими. Намагайтесь зберігати баланс і обдумувати те, що скажете і зробите, по кілька разів.

Водолій. Туз пентаклів

Вам випаде сьогодні щасливий шанс. Вдалий випадок з тих, на які люди чекають все життя, впаде просто під ноги. Вам залишиться лише помітити його, зупинитись, підіьрати. Ну і, дрібниця така, потім старанно працювати над тим, щоб шанс перетворився на щось велике і матеріальне.

Риби. Перевернута Десятка чаш

Ви думатиме, що усе в житті не так: не ідеальна родина, не ті стосунки, не ті плани. Від думок цих навіть хороше життя починає тьмянішами. Тому їх варто позбутися, а що краще – позбавитись переконань, що все ідеальне і правильне у світі – ідеальне і правильне для всіх. Забудьте про те, як треба, лише дайте відповідь, чи подобається вам так, як є зараз.

Багато хто відчують, що прийшов час щось змінювати у своєму житті. Розпочнеться новий виток подій, що стосуються дому, сім’ї, нерухомості, стосунків з родичами.

Венера закінчила фазу своєї ретроградності, що значно покращує порозуміння між людьми. З’являться нові завдання в сфері особистих стосунків та питаннях матеріального забезпечення сім’ї.

Джерело: А як вам такий розклад