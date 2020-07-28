Гороскоп на 28 июля 2020 для всех знаков зодиака пытается спасти Весы от прокрастинации, разрушает авторитеты Дев и зовет всех на праздник в честь Близнецов.

Овен. Перевернутая Тройка пентаклей

Главное – не пытайтесь сегодня организовывать людей вокруг. Это невозможно. Никто не хочет делиться опытом, работать в команде, вообще общаться. Лучше всего – просто тихо делайте то, что напланировали, самостоятельно, в одиночестве. Иначе драмы вокруг станет слишком много.

Телец. Перевернутая Двойка чаш

Все ваши слова будут понимать не так. Все, что вам скажут, вы тоже будете понимать не так. Даже неосторожный заказ кофе может вызвать большой скандал, который будет тянуться столько же, сколько будет разлагаться ваш кофе-стаканчик. То есть, практически бесконечно. А потом объясняйте, уточняйте, спрашивайте. Держитесь – среда близко, будет проще.

Близнецы. Четверка посохов

Куда бы ни попали Близнецы в этот вторник, гороскоп на 28 июля обещает, что вокруг них тут же образуется праздник, и всюду они будут ощущать себя как дома. Не увлекайтесь этим потрясающим днем слишком сильно. Случайные знакомые могут казаться новыми лучшими друзьями с первых же секунд. Но останутся ли они ими, когда день, а с ним и праздник, закончится?

Рак. Пятерка чаш

Если вам горько от того, что ушло и никогда не вернется – не скрывайте чувств. Лучше проживите свое горе раз и насовсем, так драматично и громко, как можете, чем будете потом годами возвращаться к этой потере мыслями. Отгорюйте сегодня – а завтра появятся силы, чтобы идти дальше.

Лев. Паж мечей

Львам сегодня стоит делать только то и идти только туда, куда их тянет любопытство. Чистый интерес без жажды наживы или выгоды, если его поддержать сегодня, зарядит энергией и даст идей и планов на долгое время вперед. Задавайте вопросы, пусть даже они кажутся кому-то глупыми, учите новое, ходите по новым дорогам.

Дева. Перевернутый Иерофант

Девы, пришло время трезво посмотреть на людей и авторитеты, которыми вы восхищаетесь и восхищались раньше. Некоторые пора оставить в прошлом, какие-то вы переросли, с некоторыми больше не сходитесь во взглядах, и они больше раздражают, чем вдохновляют.

Весы. Перевернутый Паж посохов

День сплошной прокрастинации. Весы сегодня ведут себя так, будто они не весы, а компас, под который кто-то подложил магнит. Тянет во все стороны, а толком ни за что взяться не получается. Бесит ужасно, в первую очередь вас самих. Попытайтесь спастись списками дел и приоритетов. Если не поможет, просто старайтесь пережить эту бурю.

Скорпион. Колесница

Вспомните, чего хотите, и не давайте себе сегодня отвлекаться от самой важной для вас цели. В вас сегодня много силы воли и много желания идти вперед. Так что, если рядом будут приятные люди, можете поделиться излишками с ними. Кто знает, может, начнете так карьеру лайф-коуча.

Стрелец. Семерка посохов

Другие люди могут ставить под сомнения ваши цели и планы. Другие события могут отвлекать. Старайтесь не поддаваться. Стойте на своем и игнорируйте сегодня даже те советы, которые кажутся логичными и разумными. Они не перестанут быть такими и завтра – а сегодня вам нужно просто очень сильно верить в себя.

Козерог. Умеренность

Козерогов упорно кренит из крайности в крайность. Окружающий мир из-за этого кажется зыбким, гороскоп на 28 июля для всех знаков зодиака неточным, а они сами людям вокруг – крайне непоследовательными. Пытайтесь сохранять баланс и обдумывать то, что скажете и сделаете, по несколько раз.

Водолей. Туз пентаклей

Вам выпадет сегодня счастливый шанс. Удачный случай из тех, которых люди ждут всю жизнь, упадет под ноги. Вам останется только заметить его, остановиться, подобрать. Ну и, мелочь такая, потом усердно работать над тем, чтобы шанс превратился во что-то большее и материальное.

Рыбы. Перевернутая Десятка чаш

На ум будут часто приходить мысли о том, что у вас все не так. Не идеальная семья, не те отношения, не те планы. От мыслей этих даже хорошая жизнь начинает тускнеть. Потому от них стоит избавиться, а еще лучше – от убеждений, что все идеальное и правильное в мире – идеально и правильно для всех. Забудьте о том, как надо, ответьте только, нравится ли вам, как есть сейчас.

Многие почувствуют, что пришло время что-то поменять в своей жизни. Начнется новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.

Венера закончила фазу своей ретроградности, что значительно улучшает взаимопонимание между людьми. Появятся новые задачи в сфере личных взаимоотношений, в вопросах материального обеспечения семьи.

Источник: А как вам такой расклад