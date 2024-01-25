Гороскоп на 26 січня 2024 року радить не залишатися на самоті й обов’язково побалувати себе.

Ексклюзивний гороскоп на 26 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

26 січня 2024: який це місячний день

П’ятниця, 16-17 місячна доба. Місяць займає знак Рак.

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Вплив Місяця 26 січня 2024 на різні сфери життя

Рекомендується планувати важливі справи, продумувати їх, уявляти кінцеві результати, ставити цілі для початку нових справ. День також сприяє проведенню урочистих подій – шлюб, посів, заохочувальні ритуали, вступ на посаду.

П’ятниця – романтичний день, сприятливий для вступу в шлюб, спілкування з людьми, походу в театр, кіно, на виставки. Добре просто гуляти і спілкуватися з друзями, ходити в гості, відвідувати салон краси, здійснювати покупки, займатися автомобілями (купівля, ремонт, мийка), подорожувати, слухати гарну музику.

Не рекомендується бути на самоті й сумувати, думати про погане.

Побалуйте себе, проведіть цей день із задоволенням. Насолоджуйтеся приємною зустріччю з друзями, переглядом цікавого фільму вдома, спа-салоном або розслаблювальними ваннами з ефірними оліями, пахощами та свічками. Подбайте про себе з насолодою.

Гороскоп на 26 січня 2024: що можна робити

26 січня буде днем турботи, любові, спокою. Приділіть підвищену увагу своїм близьким, особливо мамі та дітям.

Згідно з гороскопом, 26 січня можливі містичні й несподівані події, а також може загостритися інтуїція і чутливість.

Може з’явитися бажання комусь помститися, ймовірні таємні образи. Але за вищим аспектом, день може минути в служінні й безкорисливій допомозі іншим. Щоб гармонізувати вплив енергій, важливо уникати їжі тваринного походження і речовин, що дурманять свідомість. Дуже важливо практикувати вдячність усьому і всім.

Сприятливо: прояв волі, суворості, агресії, перемога над ворогами й судові процеси, робота з отрутами, інтриги й змови проти ворогів, сексуальна активність.

Несприятливо: для всіх починань, комерції, брати і давати гроші в борг.

Афірмації на 26 січня 2024

Сьогодні мій розум і серце відкриті до всього нового.

Я не боюся постояти за себе.

Я прощаю тих, хто завдав мені болю, і відпускаю образи.

Найголовніше для мене – це моє здоров’я.

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