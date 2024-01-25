Гороскоп на 26 января 2024 года советует не оставаться в одиночестве и обязательно побаловать себя.

Эксклюзивный гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

26 января: какой это лунный день

Пятница, 16-17 лунные сутки. Луна занимает знак Рак.

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Влияние Луны 26 января на различные сферы жизни

Рекомендуется планировать важные дела, продумывать их, представлять конечные результаты, ставить цели для начала новых дел. День также способствует проведению торжественных событий — брак, посев, поощрительные ритуалы, вступления в должность.

Пятница — романтический день, благоприятен для вступления в брак, общения с людьми, похода в театр, кино, на выставки. Хорошо просто гулять и общаться с друзьями, ходить в гости, посещать салон красоты, совершать покупки, заниматься автомобилями (покупка, ремонт, мойка), путешествовать, слушать красивую музыку.

Не рекомендуется быть в одиночестве и грустить, думать о плохом.

Побалуйте себя, проведите этот день с удовольствием. Насладитесь приятной встречей с друзьями, просмотром интересного фильма дома, спа или расслабляющей ванной с эфирными маслами, благовониями и свечами. Позаботьтесь о себе с наслаждением.

Гороскоп на 26 января: что можно делать

26 января будет днем заботы, любви, спокойствия. Уделите повышенное внимание своим близким, особенно маме и детям.

Согласно гороскопу, 26 января возможны мистические и неожиданные события, а также может обостриться интуиция и чувствительность.

Может появиться желание кому-то отомстить, вероятны тайные обиды. Но по высшему аспекту, день может пройти в служении и бескорыстной помощи другим. Чтобы гармонизировать влияние энергий, важно избегать пищи животного происхождения и одурманивающих сознание веществ. Очень важно практиковать благодарность всему и всем.

Благоприятно: проявление воли, строгости, агрессии, победа над врагами и судебные процессы, работа с ядами, интриги и заговоры против врагов, сексуальная активность.

Неблагоприятно: для всех начинаний, коммерции, брать и давать деньги в долг.

Аффирмации на 26 января

Сегодня мой разум и сердце открыты ко всему новому.

Я не боюсь постоять за себя.

Я прощаю тех, кто причинил мне боль, и отпускаю обиды.

Самое главное для меня — это мое здоровье.

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