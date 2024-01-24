Гороскоп на 25 січня 2024 року радить зберігати спокій і не вестися на конфлікти, а також уникати надмірної емоційності.

Ексклюзивний гороскоп на 25 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

25 січня 2024: який це місячний день

Четвер, 16 місячна доба. Місяць у знаку Рак.

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Вплив Місяця 25 січня 2024 на різні сфери життя

День сприятливий для проведення офіційних церемоній, вступ на посаду, заняття домашніми справами, дотримання посту, поклоніння у храмі. Він також сприяє всім довгостроковим благим починанням.

Четвер вважається найсприятливішим днем тижня. Успішними будуть переговори й укладання угод, розмови з начальством або вищими особами, початок будівництва й тривалі подорожі, здійснення фінансових операцій.

Конфлікти цього дня можуть перерости в щось більше, тому рекомендується зберігати спокій. Добре займатися духовними практиками, молитися про благополуччя дітей, читати священне писання, спілкуватися з духовними людьми.

Присвятіть день створенню милостивої карми. Наше майбутнє залежить від того, що ми робимо сьогодні, зараз. Даруйте радість, любов, діліться добром, будьте щедрими, займайтеся благодійністю.

Гороскоп на 25 січня 2024: що можна робити

25 січня сприятливо займатися справами, пов’язаними з домом, відвідувати матерів, піклуватися про близьких, доглядати за домашніми тваринами.

Згідно з гороскопом, 25 січня – день турботи, любові та спокою. Приділіть підвищену увагу своїм близьким, особливо мамі та дітям. Сприятливий день для домашніх справ, роботи в саду, прогулянки в парку або біля води. Лягайте спати раніше, важливо як слід виспатися. Уникайте надмірної емоційності та напруги.

25 січня добре проводити заходи, розраховані на короткий термін або швидкі зміни. Можна купувати транспортний засіб, проводити нараду, навчатися, змінювати роботу або вид діяльності, ходити в гості, переїжджати, здійснювати короткі поїздки та подорожі, займатися садівництвом, ремонтом і побутовими справами, починати лікування.

Однак не слід розпочинати справи, які потребують тривалих зусиль і розраховані на довготривалий результат.

Афірмації на 25 січня 2024

Я приймаю свої емоції і дозволяю їм виконувати свою функцію.

Я дбаю про себе і приділяю собі увагу, тому що заслуговую на це.

Я з радістю зустрічаю новий день.

Я дозволяю собі бути собою.

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