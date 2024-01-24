Гороскоп на 25 января 2024 года советует сохранять спокойствие и не вестись на конфликты, а также избегать чрезмерной эмоциональности.

Эксклюзивный гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

25 января: какой это лунный день

Четверг, 16 лунные сутки. Луна в знаке Рак.

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Влияние Луны 25 января на различные сферы жизни

День благоприятен для проведения официальных церемоний, вступления в должность, занятия домашними делами, соблюдения поста, поклонения в храме. Он также благоприятствует всем долгосрочным благим начинаниям.

Четверг считается самым благоприятным днем недели. Успешными будут переговоры и заключение сделок, разговоры с начальством или вышестоящими, начало строительства и длительные путешествия, совершение финансовых операций.

Конфликты в этот день могут перерасти в нечто большее, поэтому рекомендуется сохранять спокойствие. Хорошо заниматься духовными практиками, молиться о благополучии детей, читать священное писание, общаться с духовными людьми.

Посвятите день созданию благостной кармы. Наше будущее зависит от того, что мы делаем сегодня, сейчас. Дарите радость, любовь, делитесь добром, будьте щедры, занимайтесь благотворительностью.

Гороскоп на 25 января: что можно делать

25 января благоприятно заниматься делами, связанными с домом, навещать матерей, проявлять заботу о близких, ухаживать за домашними животными.

Согласно гороскопу, 25 января — день заботы, любви и спокойствия. Уделите повышенное внимание своим близким, особенно маме и детям. Благоприятный день для домашних дел, работы в саду, прогулки в парке или у воды. Ложитесь спать пораньше, важно как следует выспаться. Избегайте чрезмерной эмоциональности и напряжения.

25 января хорошо проводить мероприятия, рассчитанные на короткий срок или быстрые перемены. Можно приобретать транспортное средство, проводить совещание, учиться, менять работу или вид деятельности, ходить в гости, переезжать, осуществлять короткие поездки и путешествия, заниматься садоводством, ремонтом и бытовыми делами, начинать лечение.

Однако не следует начинать дела, требующие длительных усилий и рассчитанные на долговременный результат.

Аффирмации на 25 января

Я принимаю свои эмоции и позволяю им выполнять свою функцию.

Я забочусь о себе и уделяю себе внимание, потому что заслуживаю этого.

Я с радостью встречаю новый день.

Я разрешаю себе быть собой.

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