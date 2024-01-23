Гороскоп на 24 січня 2024 року радить приділити увагу близьким і не залишатися на самоті.

Ексклюзивний гороскоп на 24 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

24 січня 2024: який це місячний день

Середа, 14-15 місячна доба. Місяць займає знак Рак.

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До 18:00 не рекомендується подорожувати і стригти волосся, можуть бути перепади настрою і прояв негативних емоцій. День хороший для приготування ліків, але не для лікування. Рекомендується читання священних писань.

Після 18:00 рекомендується здійснювати тільки благочестиві дії: проведення офіційних церемоній, вступ на посаду, заняття домашніми справами, дотримання посту, поклоніння у храмі. День сприяє всім довгостроковим благим починанням.

Гороскоп на 24 січня 2024: що можна робити

24 січня буде днем турботи, любові та спокою. Приділіть підвищену увагу своїм близьким, особливо мамі та дітям. Сприятливий день для домашніх справ, роботи в саду, прогулянки в парку або біля води. Лягайте спати раніше, важливо як слід виспатися, уникайте надмірної емоційності та напруження.

Активний і рухливий, м’який день. Сприятливий для угод, купівлі, підписання договорів, контрактів, усіляких зв’язків у бізнесі, навчання, написання текстів, дружнього і ділового спілкування. Середа сприятлива для весілля і початку нових справ – це радісний, легкий день, не рекомендується обманювати, пліткувати, вступати в суперечки, проводити цей день на самоті, проявляти грубість і жорсткість.

Згідно з гороскопом, 24 січня будь-яка справа матиме підтримку вищих сил, але доведеться докладати зусиль. Це пов’язано з повторюваними діями, після яких настає успіх.

Також можна знайти причини в минулих життях, минулих вчинках або ситуаціях. Добре займатися всім, що захищає й оберігає, проявляти материнський аспект щодо світу.

Афірмації на 24 січня 2024

Результат від моїх нових проєктів перевершив мої найсміливіші очікування.

Я дбаю про себе і приділяю собі увагу, тому що заслуговую на це.

Я направляю свої сили на те, що для мене важливо.

Я щодня намагаюся навчитися чогось нового.

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