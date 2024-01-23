Гороскоп на 24 января 2024 года советует уделить внимание близким и не оставаться в одиночестве.

Эксклюзивный гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

24 января: какой это лунный день

Среда, 14-15 лунные сутки. Луна занимает знак Рак.

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До 18:00 не рекомендуется путешествовать и стричь волосы, могут быть перепады настроения и проявление отрицательных эмоций. День хорош для приготовления лекарств, но не для лечения. Рекомендуется чтение священных писаний.

После 18:00 рекомендуется совершать только благочестивые действия: приведение официальных церемоний, вступление в должность, занятие домашними делами, соблюдение поста, поклонение в храме. День благоприятствует всем долгосрочным благим начинаниям.

Гороскоп на 24 января: что можно делать

24 января будет днем заботы, любви и спокойствия. Уделите повышенное внимание своим близким, особенно маме и детям. Благоприятный день для домашних дел, работы в саду, прогулки в парке или у воды. Ложитесь спать раньше, важно как следует выспаться, избегайте чрезмерной эмоциональности и напряжения.

Активный и подвижный, мягкий день. Благоприятен для сделок, покупок, подписания договоров, контрактов, всевозможных связей по бизнесу, обучения, написания текстов, дружеского и делового общения.

Среда благоприятна для свадьбы и начала новых дел — это радостный, легкий день, не рекомендуется обманывать, сплетничать, вступать в споры, проводить этот день в одиночестве, проявлять грубость и жесткость.

Согласно гороскопу, 24 января любое дело будет иметь поддержку от высших сил, но придется прилагать усилия. Это связано с повторяющимися действиями, после которых наступает успех.

Также можно найти причины в прошлых жизнях, прошлых поступках или ситуациях. Хорошо заниматься всем, что защищает и оберегает, проявлять материнский аспект по отношению к миру.

Аффирмации на 24 января

Результат моих новых проектов превзошtл мои самые смелые ожидания.

Я забочусь о себе и уделяю себе внимание, потому что заслуживаю этого.

Я направляю свои силы на то, что для меня важно.

Я каждый день стараюсь научиться чему-то новому.

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