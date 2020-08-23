Гороскоп на 23 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку просить Тельців розслабитися, Овнів не зупинятися, а Скорпіонів не боятися робити божевільні вчинки.

Овен

Вісімка посохів

У Овнів сьогодні все відбувається дуже швидко. Варто подумати про щось, як ось воно, вже з’явилося у вашому житті. Новини, вчинки і рішення втілюються на льоту, і вам потрібно турбуватися лише про дві речі: встигати за стрімким днем ​​і не думати про погане.

Телець

Перевернута Четвірка Пентакль

Найскладніше Тельцям цієї неділі просто розслабитися. Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку знає, як вам складно відпускати контроль. Сьогодні потрібно це зробити просто щоб видихнути і дати собі відпочити.

Близнюки

Вісімка Пентакль

Близнюки сьогодні неймовірно впевнені в усьому, що роблять. І ви абсолютно праві. Світ підметушився і буде підкидати вам тільки те, з чим ви можете впоратися – і до того ж блискуче. Просто не сумнівайтеся в собі.

Рак

Перевернута Імператриця

Ракам весь день здається, що все занадто застоялося в їхньому житті. Слідкуйте сьогодні за дежавю. Якщо їх буде багато, можливо, вам і справді потрібно щось змінити, поки життя не перетворилося на нескінченний День байбака.

Лев

Королева пентаклів

Світ навколо Левів може ставати сьогодні особливо божевільним. Рішення одне: нехай навіть всі навколо втратять логіку, ви слухайте і робіть так, як підказує здоровий глузд. Збережете клаптик розважливості навколо себе – врятуєте неділю.

Діва

Королева мечів

Діви сьогодні розсіяні в усьому, що стосується спілкування і відносин. Чим намагатися і зазнавати поразки, присвятіть день тому, чим вам і правда хочеться займатися. Особливо якщо для того не потрібно ні з ким говорити.

Терези

Трійка Пентаклів

У Терезів випав хороший день для спілкування. Але ще кращий він для спільної роботи над чимось. Саме сьогодні можна зібратися з друзями і випадково заснувати в гаражі новий “Apple”. Не пропустіть таку можливість.

Скорпіон

Дурень

Нова можливість почати якесь абсолютно нове життя випаде сьогодні Скорпіонам. У такі дні раптом подають заявку на участь в полярній експедиції, виграють на скачках або звільняються. Хто знає, що випаде вам.

Стрілець

Десятка мечів

Сьогодні Стрільці прокидаються вже втомленими. Вам потрібен день спокою і відпочинку. Не змушуйте себе нічого робити, не погоджуйтеся на зустрічі, які вам не подобаються. Такий стан не можна подолати, тільки перечекати. Чекайте.

Козеріг

Десятка чаш

У Козерогів сьогодні може здійснитися якась заповітна мрія. Можливо, нова, можливо, з дитинства. Якщо до середини дня цього не станеться, подумайте про те, щоб виконати її самостійно. Іноді мрії тільки так і збуваються.

Водолій

Двійка пентаклів

Водоліям знадобиться все їхнє вміння домовлятися і шукати рівновагу і компроміси. День у вас метушливий, і багато хто просто здався б і пустив би його на самоплив. Ви – зможете зробити його відмінним.

Риби

Королева посохів

Головне для Риб сьогодні – знайти те, що їх радує. Якщо зможете – і в вас спалахне енергія і радість, якої вистачить на весь день і навіть на наступний тиждень. Робіть те, що приносить вам задоволення, ось і вся порада.

Не менш важливо дослухатися не тільки до того, що кажуть карти, а ще й звертати увагу на сприятливі і несприятливі дні.

Місячний календар на вересень 2020 свідчить, що перший місяць осені буде сприятливим для ділових переговорів, що допоможе покращити фінансове становище.

Джерело: А как вам такой расклад