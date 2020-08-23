Гороскоп на 23 августа 2020 для всех знаков зодиака просит Тельцов расслабиться, Овнов не останавливаться, а Скорпионов не бояться совершать безумные поступки.

Овен

Восьмерка посохов

У Овнов сегодня все происходит очень быстро. Стоит подумать о чем-то, как вот оно, уже появилось в вашей жизни. Новости, поступки и решения воплощаются на лету, и вам нужно беспокоиться всего о двух вещах: успевать за стремительным днем и не думать о плохом.

Телец

Перевернутая Четверка пентаклей

Сложнее всего Тельцам в это воскресенье просто расслабиться. Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака знает, как вам сложно отпускать контроль. Сегодня нужно это сделать просто чтобы выдохнуть и дать себе отдохнуть.

Близнецы

Восьмерка пентаклей

Близнецы сегодня невероятно уверены во всем, что делают. И вы совершенно правы. Мир подсуетится и будет подбрасывать вам только то, с чем вы можете справиться – и притом блестяще. Просто не сомневайтесь в себе.

Рак

Перевернутая Императрица

Ракам весь день кажется, что все слишком застоялось в их жизни. Следите сегодня за дежавю. Если их будет много, возможно, вам и правда нужно что-то изменить, пока жизнь не превратилась в бесконечный День сурка.

Лев

Королева пентаклей

Мир вокруг Львов может становиться сегодня особенно безумным. Решение одно: пусть даже все вокруг потеряют логику, вы слушайте и поступайте так, как подсказывает здравый смысл. Сохраните клочок рассудительности вокруг себя – спасете воскресенье.

Дева

Королева мечей

Девы сегодня рассеяны во всем, что касается общения и отношений. Чем пытаться и терпеть поражение, посвятите день тому, чем вам и правда хочется заниматься. Особенно если для того не нужно ни с кем говорить.

Весы

Тройка пентаклей

У Весов выпал хороший день для общения. Но еще лучший он для совместной работы над чем-то. Именно сегодня можно собраться с друзьями и случайно основать в гараже новый «Apple». Не упустите такую возможность.

Скорпион

Дурак

Новая возможность начать какую-то совершенно новую жизнь выпадет сегодня Скорпионам. В такие дни вдруг подают заявку на участие в полярной экспедиции, выигрывают на скачках или увольняются. Кто знает, что выпадет вам.

Стрелец

Десятка мечей

Сегодня Стрельцы просыпаются уже уставшими. Вам нужен день покоя и отдыха. Не заставляйте себя ничего делать, не соглашайтесь на встречи, которые вам не нравятся. Такое состояние нельзя преодолеть, только переждать. Ждите.

Козерог

Десятка чаш

У Козерогов сегодня может сбыться какая-то заветная мечта. Возможно, новая, возможно, из детства. Если к середине дня этого не произойдет, подумайте о том, чтобы исполнить ее самостоятельно. Иногда мечты только так и сбываются.

Водолей

Двойка пентаклей

Водолеям пригодится все их умение договариваться и искать равновесие и компромиссы. День у вас суматошный, и многие бы просто сдались и пустили бы его на самотек. Вы – сможете сделать его отличным.

Рыбы

Королева посохов

Главное для Рыб сегодня – найти то, что их радует. Сможете – и в вас вспыхнет энергия и радость, которой хватит на весь день и даже на следующую неделю. Делайте то, что приносит вам удовольствие, вот и весь совет.

Не менее важно прислушиваться не только к тому, что говорят карты, но и обращать внимание на благоприятные и неблагоприятные дни.

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Источник: А как вам такой расклад