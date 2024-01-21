Гороскоп на 22 січня 2024 року радить не з’ясовувати стосунки та відмовитися від алкоголю.

Ексклюзивний гороскоп на 22 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

22 січня 2024 року: який це місячний день

Понеділок, 12-13 місячна доба. Місяць займає знак Близнят.

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Вплив Місяця 22 січня 2024-го на різні сфери життя

День сприятливий для починань і поїздок. День задоволення та турботи про себе, рекомендується сходити в сауну, спа, перукарню, косметичний салон. Добре читати й розмірковувати.

Творчий день, пов’язаний із турботою про членів сім’ї, приготуванням смачної їжі та трапезами в колі сім’ї. Добре займатися будинком, купувати нерухомість і землю, починати ремонт, вести справи, пов’язані з торгівлею, подорожувати.

22 січня емоції можуть переважати над розумом – не рекомендується з’ясовувати стосунки, нервувати, вступати в суперечки та конфлікти.

Спостерігайте та уникайте зайвої емоційності й метушні. Подбайте про розслаблення і відпочинок, ввечері займіться йогою або дихальними та медитативними практиками.

Гороскоп на 22 січня 2024 року: що можна робити

Активний творчий день, який сприяє контактам, переговорам, підписанню угод, контрактів, зав’язуванню ділових і дружніх знайомств.

22 січня переважатиме енергія пізнання і спілкування. Сприятливо проводити ділові зустрічі, працювати з інформацією, аналізом і документами, добре взаємодіяти з друзями або новими знайомствами, приймати гостей. Приділіть час і увагу хобі та читанню.

Енергії дня сприяють заняттям мистецтвами, танцями, музикою, співом, укладанню шлюбу, зачаттю дітей, навчанню, подорожам, зав’язуванню нових знайомств, переїзду, початку лікування хронічних захворювань. Добре надягати новий одяг, прикраси, отримувати різні чуттєві задоволення, займатися плануванням.

Згідно з гороскопом, 22 січня можуть трапитися ситуації, коли щось лякає і хочеться втекти, розум стає неспокійним і метушливим.

Добре 22 січня досліджувати що-небудь, шукати відповіді, новизну в чомусь, відкривати для себе інші напрямки. Сила енергії дня – виконувати бажання і приносити радість. Її талант у дослідженні та пошуку, у саморозвитку, саме цьому й варто присвятити день. Сприятливо пити корисні напої, дуже погано – алкоголь, каву та енергетики.

Афірмації на 22 січня 2024 року

Мій досвід унікальний і всі попередні події ведуть до успіху та достатку.

У мене достатньо енергії та ресурсів, щоб пережити цей день яскраво і продуктивно.

Мені відкривається істина про все, що мені потрібно знати.

Я відпускаю всі сумніви та страхи.

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