Гороскоп на 22 января 2024 года советует не выяснять отношения и отказаться от алкоголя.

Эксклюзивный гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

22 января 2024 года: какой это лунный день

Понедельник, 12-13 лунные сутки. Луна занимает знак Близнецы.

Сейчас смотрят

Влияние Луны 22 января 2024-го на различные сферы жизни

День благоприятен для начинаний и поездок. День удовольствия и заботы о себе, рекомендуется сходить в сауну, спа, парикмахерскую, косметический салон. Хорошо читать и размышлять.

Творческий день, связанный с заботой о членах семьи, приготовлением вкусной пищи и трапезами в кругу семьи. Хорошо заниматься домом, покупать недвижимость и землю, начинать ремонт, вести дела связанные с торговлей, путешествовать.

22 января эмоции могут преобладать над разумом — не рекомендуется выяснять отношения, нервничать, вступать в споры и конфликты.

Наблюдайте и избегайте излишней эмоциональности и суеты. Позаботьтесь о расслаблении и отдыхе, вечером займитесь йогой или дыхательными и медитативными практиками.

Гороскоп на 22 января 2024 года: что можно делать

Активный творческий день, который способствует контактам, переговорам, подписанию соглашений, контрактов, завязыванию деловых и дружеских знакомств.

22 января будет преобладать энергия познания и общения. Благоприятно проводить деловые встречи, работать с информацией, анализом и документами, хорошо взаимодействовать с друзьями или новыми знакомствами, принимать гостей. Найдите время и внимание для хобби и чтения.

Энергии дня способствуют для занятий искусствами, танцами, музыкой, пением, заключению брака, зачатию детей, обучению, путешествиям, завязыванию новых знакомств, переезду, началу лечения хронических заболеваний. Хорошо надевать новую одежду, украшения, получать различные чувственные удовольствия, заниматься планированием.

Согласно гороскопу, 22 января могут быть ситуации, когда что-то пугает и хочется убежать, ум становится неспокойным и мечущимся.

Хорошо 22 января исследовать что-либо, искать ответы, новизну в чем-то, открывать для себя другие направления. Сила энергии дня — исполнять желания и приносить радость. Ее талант в исследовании и поиске, саморазвитии, именно к этому и стоит посвятить день. Благоприятно пить полезные напитки, очень плохо — алкоголь, кофе и энергетики.

Аффирмации на 22 января 2024 года

Мой опыт уникален и все предыдущие события ведут к успеху и изобилию.

У меня достаточно энергии и ресурсов, чтобы пережить этот день ярко и продуктивно.

Мне открывается истина обо всем, что мне нужно знать.

Я отпускаю все сомнения и страхи.

Гороскоп для всех знаков зодиака на январь 2024 года

Финансовый гороскоп на 2024 год

Любовный гороскоп на 2024 год