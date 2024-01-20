Гороскоп на 21 січня 2024 року радить розпочинати тривалі проєкти, однак не забувати про любов до себе.

Ексклюзивний гороскоп на 21 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

21 січня 2024: який це місячний день

Неділя, 12 місячна доба. Місяць у знаку Тілець.

Зараз дивляться

Вплив Місяця 21 січня 2024 на різні сфери життя

День сприятливий для починань, укладання шлюбу, благодійності, виконання обіцянок. Не рекомендується вирушати в подорож.

День радості та творчості, день відпочинку тіла й роботи душі. Цього дня добре ходити в гості або приймати гостей, дарувати подарунки, проявляти щедрість і великодушність, рекомендується не вступати в суперечки.

Сприятливо прокинутися разом зі світанком або за 30 хвилин до світанку. Рушайте на прогулянку, щоб наповнитися енергією на весь тиждень, або зробіть ранкову медитацію.

День краси та гармонії, прагнення до спокою, виваженості та розсудливості. Цього дня добре ухвалювати рішення, вони будуть відокремлені від почуттів і ухвалені на холодну голову. Зростає практичність і витонченість сприйняття.

Гороскоп на 21 січня 2024: що можна робити

21 січня буде наповнене енергією краси та ніжності. Любов до світу починається з любові до себе, тож потіште себе та близьких, одягніть своє найкраще вбрання і прикраси, сходіть до ресторану або влаштуйте прекрасну вечерю вдома. Відвідайте театр, кіно або цікаву виставку, запаліть пахощі та свічки, прийміть розслаблюючу ванну.

Згідно з гороскопом, 21 січня енергія дня сприяє успіху в усіх справах, де потрібна стабільність.

Сприятливо починати тривалі проєкти, закладати фундамент будинку, в’їжджати в новий дім, налагоджувати стосунки з людьми та вступати на посаду. Починати кар’єру, укладати довгострокові договори, давати обітницю і клятви.

Також 21 січня – гарний день для посадки рослин і посіву насіння, проєктування, закладання і будівництва міст, заводів, будинків і храмів, посадки дерев, купівлі земель і нерухомості, благородних вчинків, здійснення урочистих заходів.

Афірмації на 21 січня 2024

Я успішна у всіх починаннях, мої рішення найбільш правильні, інтуїція підказує шлях.

Я сьогодні сповнена енергії та позитиву, мої думки створюють мою реальність.

У мене достатньо енергії і ресурсів, щоб прожити цей день яскраво і продуктивно.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень 2024 року

Фінансовий гороскоп на 2024 рік

Любовний гороскоп на 2024 рік