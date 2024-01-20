Гороскоп на 21 января 2024 года советует начинать длительные проекты, однако не забывать о любви к себе.
Эксклюзивный гороскоп на 21 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.
21 января: какой это лунный день
Воскресенье, 12 лунные сутки. Луна в знаке Телец.
Влияние Луны 21 января на различные сферы жизни
День благоприятен для начинаний, заключения брака, благотворительности, выполнения обещаний. Не рекомендуется отправляться в путешествие.
День радости и творчества, день отдыха тела и работы души. В этот день хорошо ходить в гости или принимать гостей, дарить подарки, проявлять щедрость и великодушие, рекомендуется не вступать в споры.
Благоприятно проснуться вместе с рассветом или за 30 минут до рассвета. Отправьтесь на прогулку, чтобы наполниться энергией на всю неделю, или сделайте утреннюю медитацию.
День красоты и гармонии, стремления к спокойствию, взвешенности и рассудительности. В этот день хорошо принимать решения, они будут отделены от чувств и приняты на холодную голову. Возрастает практичность и утонченность восприятия.
Гороскоп на 21 января: что можно делать
21 января будет наполнено энергией красоты и нежности. Любовь к миру начинается из любви к себе, поэтому побалуйте себя и близких, наденьте свои лучшие наряды и украшения, сходите в ресторан или устройте прекрасный ужин дома. Посетите театр, кино или интересную выставку, зажгите благовонию и свечи, примите расслабляющую ванну.
Согласно гороскопу, 21 января энергия дня способствует успеху во всех делах, где нужна стабильность.
Благоприятно начинать длительные проекты, закладывать фундамент дома, въезжать в новый дом, налаживать отношения с людьми, и вступать в должность. Начинать карьеру, заключать долгосрочные договора, давать обет и клятвы.
Также 21 января — хороший день для посадки растений и посева семян, проектирования, закладки и строительства городов, заводов, домов и храмов, посадки деревьев, покупки земель и недвижимости, благородных поступков, осуществления торжественных мероприятий.
Аффирмации на 21 января
Я успешна во всех начинаниях, мои решения самые верные, интуиция подсказывает путь.
Я сегодня полна энергии и позитива, мои мысли создают мою реальность.
У меня достаточно энергии и ресурсов, чтобы прожить этот день ярко и продуктивно.
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