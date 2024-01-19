Гороскоп на 20 січня 2024 року радить не рубати з плеча і відмовитися від безладних сексуальних зв’язків.

Ексклюзивний гороскоп на 20 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

20 січня: який це місячний день

Субота, 10-11 місячна доба. Місяць займає знак Телець.

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Енергія 20 січня має злу природу, тому можуть бути ситуації, коли на вас хтось нападає. Намагайтеся не звертати на це увагу та тримайтеся високих станів свідомості. Для гармонізації енергії добре запалити свічки, аромопалички, сидіти біля багаття або каміна. Бажано в цей день відмовитися від м’яса.

Енергія дня сильно пов’язана із сексуальною енергією. Безладні статеві зв’язки цього дня будуть кармічно покарані, тому категорично не рекомендується входити в енергію зради, зрадництва і підлості.

Також енергія дня має властивість рубати зопалу – такі дії можуть суттєво позначитися на здоров’ї, призвести до хворобливого і різкого розриву стосунків, відрубати близькі зв’язки.

Дивіться на гнів збоку, спостерігайте за тим, як зло породжує зло, зумійте вчасно зупинити себе, промовивши “Тобі – твоє, мені – моє”. Не ставайте навкарачки, не починайте гавкати у відповідь, не підхоплюйте і самі не виділяйте отруту.

Гороскоп на 20 січня: що можна робити

Гарний день для початку нових справ, проведення весілля, подорожі, придбання нерухомості. Дуже гарний день для духовної практики, посту, молитви, очищення. Будуть також складатися поїздки, можливі успіхи в роботі та освіті.

20 січня – день краси та гармонії, прагнення до спокою, виваженості й розважливості. Цього дня добре ухвалювати рішення – вони будуть відокремлені від почуттів і ухвалені на холодну голову. Зростає практичність і витонченість сприйняття.

День очищення і спокою: рекомендується відпочинок, занурення в себе, молитва, турбота про близьких, проведення генерального прибирання в будинку. Рекомендується обмежити свої бажання і потреби, читати священні писання, постити. Цей день підходить для купівлі землі під будівництво, але небажано переїжджати в інший будинок, грати весілля, починати нові справи.

Згідно з гороскопом, 20 січня не слід починати нові відповідальні справи. Проте день сприятливий для укладення шлюбу, початку навчання, спілкування з коханими і друзями.

Рекомендується активно відстоювати справедливість – це стане запорукою справедливого ставлення оточення до вас. Не можна нікого ображати, не рекомендується сваритися, проявляти агресію, це може сильно зіпсувати стосунки з близькими.

20 січня краще займатися повсякденними справами, прибиранням будинку, приготуванням їжі, виконувати свої професійні обов’язки.

Афірмації на 20 січня

Щодня мене переповнює впевненість у собі. Я продовжую рости, ставати сильнішою жінкою (чоловіком) для себе і для навколишніх людей.

Я терпляча(-ий) до себе і розумію, що позитивні зміни вимагають часу, моє “краще я” проявляється з кожним днем.

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