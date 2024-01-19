Гороскоп на 20 января 2024 года советует не рубить с плеча и отказаться от беспорядочных сексуальных связей.

Эксклюзивный гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

20 января: какой это лунный день

Суббота, 10-11 лунные сутки. Луна занимает знак Телец.

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Энергия 20 января имеет злую природу, поэтому могут быть ситуации, когда на вас кто-то нападает. Старайтесь не обращать на это внимание и держитесь высоких состояний сознания. Для гармонизации энергии хорошо зажечь свечи, аромопалочки, сидеть у костра или камина. Желательно в этот день отказаться от мяса.

Энергия дня сильно связана с сексуальной энергией. Беспорядочные половые связи в этот день будут кармически наказуемы, поэтому категорически не рекомендуется входить в энергию измены, предательства и подлости.

Также энергия дня имеет свойство рубить сгоряча — такие действия могут значительно сказаться на здоровье, привести к болезненному и резкому разрыву отношений, отрубить близкие связи.

Смотрите на гнев со стороны, наблюдайте за тем, как зло порождает зло, сумейте вовремя остановить себя, проговорив “Тебе — твое, мне — мое”. Не становитесь на четвереньки, не начинайте лаять в ответ, не подхватывайте и сами не источайте яд.

Гороскоп на 20 января: что можно делать

Хороший день для начала новых дел, проведения свадьбы, путешествия, приобретения недвижимости. Очень хороший день для духовной практики, поста, молитвы, очищения. Будут также складываться поездки, возможны успехи в работе и образовании.

20 января — день красоты и гармонии, стремления к спокойствию, взвешенности и рассудительности. В этот день хорошо принимать решения — они будут отделены от чувств и приняты на холодную голову. Возрастает практичность и утонченность восприятия.

День очищения и покоя: рекомендуется отдых, погружение в себя, молитва, забота о близких, проведение генеральной уборки в доме. Рекомендуется ограничить свои желания и потребности, читать священные писания, поститься. Этот день подходит для покупки земли под строительство, но нежелательно переезжать в другой дом, играть свадьбы, начинать новые дела.

Согласно гороскопу, 20 января не следует начинать новые ответственные дела. Тем не менее, день благоприятен для заключения брака, начала обучения, общения с любимыми и друзьями.

Рекомендуется активно отстаивать справедливость — это послужит залогом справедливого отношения окружающих к вам. Нельзя никого обижать, не рекомендуется ссориться, проявлять агрессию, это может сильно испортить отношения с близкими.

20 января лучше заниматься повседневными делами, уборкой дома, приготовлением пищи, выполнять свои профессиональные обязанности.

Аффирмации на 20 января

Каждый день меня переполняет уверенность в себе. Я продолжаю расти, становиться более сильной женщиной (мужчиной) для себя и для окружающих меня людей.

Я терпелив(-а) к себе и понимаю, что положительные изменения требуют времени, мое “лучшее я” проявляется с каждым днем.

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