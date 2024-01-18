Гороскоп на 19 січня 2024 року радить уникати гніву та імпульсивних рішень.

Ексклюзивний гороскоп на 19 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

19 січня: який це місячний день

П’ятниця, 9-10 місячна доба. Місяць перебуває в знаку Овен.

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Вплив Місяця 19 січня на різні сфери життя

Напружена енергія дня – можуть бути втрати і розчарування. Розпочаті в цей час справи можуть нашкодити репутації людини або закінчитися невдачею.

19 січня можуть бути непростими стосунки з мамою, тому потрібно постаратися бути максимально свідомим у спілкуванні з нею. Сприятливо виконувати дані обіцянки, робити регрес, працювати з кармою роду, шанувати предків.

Несприятливі в цей день подорожі, повільні й обережні дії, початок справ.

Гороскоп на 19 січня: що можна робити

До 16:00 не рекомендується починати нові проєкти, займатися важливими справами, вкладати фінанси, брати або давати гроші в борг.

Після 16:00 сприятливий час для початку нових справ, для проведення весілля, подорожі, придбання нерухомості, автомобіля або запчастин до нього, спілкування з важливими і високопоставленими людьми, для лікувальних і відновлювальних процедур.

19 січня переважатиме енергія сили і сміливості. Приділіть увагу прогулянкам на свіжому повітрі, уникайте гніву, нерозсудливості, імпульсивних рішень і надмірної впертості.

Згідно з гороскопом, 19 січня буде романтичний день. Він сприятливий для вступу в шлюб, спілкування з коханими, походу в театр і кіно, на виставки. Добре просто гуляти і спілкуватися з друзями, ходити в гості, відвідувати салон краси, здійснювати покупки, займатися автомобілями, подорожувати і слухати гарну музику. Не рекомендується бути на самоті, сумувати і думати про погане.

Після активного дня побалуйте себе, проведіть цей вечір із задоволенням, насолодіться приємною зустріччю з друзями, переглядом цікавого фільму, спа-ванною або ванною для розслаблення з оліями, пахощами та свічками, потурбуйтеся про себе із насолодою.

Афірмації на 19 січня

Сьогодні я зберігаю позитивний настрій, попри всі перешкоди, які зустрічаються на моєму шляху. У мене є все, що потрібно для успіху.

Сьогодні я беру відповідальність за власне щастя. Я не дозволяю нікому впливати на мій настрій, тому що я все контролюю.

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