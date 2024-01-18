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Гороскоп на 19 січня 2024 року: стосунки з мамою будуть непростими

18 Січня 2024, 21:15
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
19 січня 2024: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 19 січня 2024 року радить уникати гніву та імпульсивних рішень.

Ексклюзивний гороскоп на 19 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

19 січня: який це місячний день

П’ятниця, 9-10 місячна доба. Місяць перебуває в знаку Овен.

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Напружена енергія дня – можуть бути втрати і розчарування. Розпочаті в цей час справи можуть нашкодити репутації людини або закінчитися невдачею.

19 січня можуть бути непростими стосунки з мамою, тому потрібно постаратися бути максимально свідомим у спілкуванні з нею. Сприятливо виконувати дані обіцянки, робити регрес, працювати з кармою роду, шанувати предків.

Несприятливі в цей день подорожі, повільні й обережні дії, початок справ.

Гороскоп на 19 січня: що можна робити

До 16:00 не рекомендується починати нові проєкти, займатися важливими справами, вкладати фінанси, брати або давати гроші в борг.

Після 16:00 сприятливий час для початку нових справ, для проведення весілля, подорожі, придбання нерухомості, автомобіля або запчастин до нього, спілкування з важливими і високопоставленими людьми, для лікувальних і відновлювальних процедур.

19 січня переважатиме енергія сили і сміливості. Приділіть увагу прогулянкам на свіжому повітрі, уникайте гніву, нерозсудливості, імпульсивних рішень і надмірної впертості.

Згідно з гороскопом, 19 січня буде романтичний день. Він сприятливий для вступу в шлюб, спілкування з коханими, походу в театр і кіно, на виставки. Добре просто гуляти і спілкуватися з друзями, ходити в гості, відвідувати салон краси, здійснювати покупки, займатися автомобілями, подорожувати і слухати гарну музику. Не рекомендується бути на самоті, сумувати і думати про погане.

Після активного дня побалуйте себе, проведіть цей вечір із задоволенням, насолодіться приємною зустріччю з друзями, переглядом цікавого фільму, спа-ванною або ванною для розслаблення з оліями, пахощами та свічками, потурбуйтеся про себе із насолодою.

Афірмації на 19 січня

Сьогодні я зберігаю позитивний настрій, попри всі перешкоди, які зустрічаються на моєму шляху. У мене є все, що потрібно для успіху.

Сьогодні я беру відповідальність за власне щастя. Я не дозволяю нікому впливати на мій настрій, тому що я все контролюю.

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