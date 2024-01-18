Гороскоп на 19 января 2024 года советует избегать гнева и импульсивных решений.

Эксклюзивный гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

19 января: какой это лунный день

Пятница, 9-10 лунные сутки. Луна находится в знаке Овен.

Сейчас смотрят

Влияние Луны 19 января на различные сферы жизни

Напряженная энергия дня — могут быть потери и разочарования. Начатые в это время дела могут навредить репутации человека или закончиться неудачей.

19 января могут быть непростыми отношения с мамой, поэтому нужно постараться быть максимально осознанным в общении с ней. Благоприятно выполнять данные обещания, делать регресс, работать с кармой рода, почитать предков.

Неблагоприятны в этот день путешествия, медленные и осторожные действия, начало дел.

Гороскоп на 19 января: что можно делать

До 16:00 не рекомендуется начинать новые проекты, заниматься важными делами, вкладывать финансы, брать или давать деньги в долг.

После 16:00 хорошее время для начала новых дел, для проведения свадьбы, путешествия, приобретения недвижимости, автомобиля или запчастей к нему, общения с важными и высокопоставленными людьми, для лечебных и восстановительных процедур.

19 января будет преобладать энергия силы и смелости. Уделите внимание прогулкам на свежем воздухе, избегайте гнева, безрассудства, импульсивных решений и чрезмерного упрямства.

Согласно гороскопу, 19 января будет романтический день. Он благоприятен для вступления в брак, общения с любимыми, похода в театр и кино, на выставки. Хорошо просто гулять и общаться с друзьями, ходить в гости, посещать салон красоты, совершать покупки, заниматься автомобилями, путешествовать и слушать красивую музыку. Не рекомендуется быть в одиночестве, грустить и думать о плохом.

После активного дня побалуйте себя, проведите этот вечер с удовольствием, насладитесь приятной встречей с друзьями, просмотром интересного фильма, спа или расслабляющей ванной с маслами, благовониями и свечами, позаботьтесь о себе с наслаждением.

Аффирмации на 19 января

Сегодня я сохраняю позитивный настрой, несмотря на все препятствия, которые встречаются на моем пути. У меня есть все, что нужно для успеха.

Сегодня я беру ответственность за собственное счастье. Я не позволяю никому влиять на мое настроение, потому что я все контролирую.

Гороскоп для всех знаков зодиака на январь 2024 года

Финансовый гороскоп на 2024 год

Любовный гороскоп на 2024 год